Баллистика и реактивные "Шахеды". Как Россия меняет тактику обстрелов

РФ сменила тактику воздушных атак на Киев, сделав главную ставку на баллистические ракеты. Причиной тому стал дефицит боеприпасов PAC-3 для систем Patriot.

По данным собеседников издания, враг все чаще отказывается от сложных комбинированных ударов с долгой планировкой маршрутов. Россия же перенимает тактику Ирана, который активно применял баллистику и дроны на Ближнем Востоке.

"Россияне увидели на примере Ирана, как он кошмарил Ближний Восток в основном с помощью баллистики и дронов. И взяли себе это за урок. Зачем им распланировать сложный комбинированный удар с разными маршрутами, временем подлета целей? Теперь они просто пускают на столицу 10-20-30 баллистических ракет, понимая, что какая-то часть из них прилетит ввиду нашего дефицита", - рассказывал один из офицеров.

Ожидается, что осенью эта тенденция сохранится: Москва продолжит комбинировать баллистические ракеты с крылатыми, а также массированными налетами "Шахедов".

Сколько баллистических ракет производит Россия

Для регулярных обстрелов столицы и Киевской области оккупанты используют несколько типов вооружения. По данным источников, россиянам удается ежемесячно производить:

около 66 баллистических ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М";

ориентировочно 10 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Кроме того, противник периодически задействует ракеты от комплексов С-400, а также северокорейскую баллистику KN-23.

В то же время, подсчеты свидетельствуют, что за июль Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем способна изготовить за месяц. Без существенного наращивания производства Москва не сможет постоянно поддерживать ту же плотность баллистических залпов.

Параллельно Кремль сосредоточил усилия на наращивании производства реактивных дронов. Это стало прямым ответом на активное развитие Украиной собственных дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения обычных "Шахедов".