RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после получения F-16

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать" перед получением западных истребителей F-16. Также нужно подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, F-16 уже садились в Украине на аэродроме в Миргороде во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году и "чувствовали себя хорошо".

"Ждем сейчас реализации решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам нужно преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", - сказал Игнат.

Он отметил, что украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать".

"Наши инженерные службы работают над этим. Еще F-16 испытывает проблему с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", - рассказал спикер.

Также Игнат подчеркнул, что готовить нужно не только полосы, но и логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.

"Мы научились беречь людей и технику, адаптировались к условиям", - добавил он.

F-16 для Украины

Напомним, недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныF-16