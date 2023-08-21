Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после получения F-16

По его словам, F-16 уже садились в Украине на аэродроме в Миргороде во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году и "чувствовали себя хорошо".

"Ждем сейчас реализации решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам нужно преимущество в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", - сказал Игнат.

Он отметил, что украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать".

"Наши инженерные службы работают над этим. Еще F-16 испытывает проблему с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", - рассказал спикер.

Также Игнат подчеркнул, что готовить нужно не только полосы, но и логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.

"Мы научились беречь людей и технику, адаптировались к условиям", - добавил он.

F-16 для Украины

Напомним, недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.