Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після отримання F-16

За його словами, F-16 вже сідали в Україні на аеродромі у Миргороді під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році та "почувалися добре".

"Чекаємо зараз на реалізацію рішення, відразу, звичайно, ми війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі. Це ключ до успіху на землі, ми повинні це розуміти", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські злітно-посадкові смуги збудовані з бетонних плит зі швами, які необхідно "загладжувати".

"Наші інженерні служби працюють над цим. Ще F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети, це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті", - розповів речник.

Також Ігнат наголосив, що готувати потрібно не лише смуги, а й логістику з інфраструктурою, щоб росіяни не могли знищити літаки на аеродромах.

"Ми навчилися берегти людей та техніку, адаптувалися до умов", - додав він.

F-16 для України

Нагадаємо, нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Вже відомо, що Нідерланди нададуть Україні 42 американських винищувачів, а Данія - ще 19.