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Франция закупит для Украины радары ПВО GM 200

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 18:27
Франция закупит для Украины радары ПВО GM 200 Фото: Франция закупит для Украины радары ПВО GM 200 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Франции выделит средства на закупку украинских военных радаров для противовоздушной обороны GM 200.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

По словам Лекорня, он еще в декабре узнал от министра обороны Украины Алексея Резникова о необходимости таких радаров. Он отметил, что уже в ближайшие дни будет подписано соглашение о приобретении этих радаров. Средства на них будут израсходованы из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.

Лекорню добавил, что Франция и дальше будет координироваться с союзниками для обеспечения Украине достаточного количества ракет в переданные ЗРК Crotale.

Напомним, во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

Кроме того, ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

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