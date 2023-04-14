Игнат назвал несколько причин, почему РФ решила производить ракеты Х-50

Крылатая дозвуковая ракета Х-50 не является новой, ее разработки проводились еще во времена СССР. Но Россия решила налаживать именно ее производство и этому есть несколько возможных причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона .

"С чем это связано? Возможно есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно этот процесс дешевле. Но в принципе это ракета такого же типа, как и те, которые Россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это не так просто сделать", - сказал он.

Как сообщалось, Генштаб ВСУ узнал, что уже в июне Россия намерена начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50. Из-за чего враг может активизировать удары по Украине осенью.

Подробнее о том, что представляет собой эта ракета - читайте в материале РБК-Украина.