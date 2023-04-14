ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ігнат назвав кілька причин, чому РФ вирішила виробляти ракети Х-50

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 10:26
Ігнат назвав кілька причин, чому РФ вирішила виробляти ракети Х-50 Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Крилата дозвукова ракета Х-50 не є новою, її розробки проводилися ще за часів СРСР. Але Росія вирішила налагоджувати саме її виробництво і тому є кілька можливих причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"З чим це пов'язано? Можливо є більше ресурсів для виготовлення даного типу боєприпасів, можливо цей процес є дешевшим. Але в принципі це ракета такого ж типу як і ті, які Росія застосовувала проти наших об'єктів. Те, що вони намагаються їх створювати, це вони лише оголосили. Будемо сподіватися, що в умовах санкцій їм це буде не так просто зробити", - сказав він.

Як повідомлялось, Генштаб ЗСУ дізнався, що вже цього червня Росія має намір почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. Через що ворог може активізувати удари по Україні восени.

Докладніше про те, що є ця ракета - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ракети
NEWS
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні