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Россия летом планирует запустить производство Х-50: что это за ракета

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Киев, Четверг 13 апреля 2023 12:52
Россия летом планирует запустить производство Х-50: что это за ракета Фото: Россия летом планирует запустить производство Х-50 (defence-ua)
Автор: Мария Кучерявец

Генштаб ВСУ узнал, что уже в июне Россия намерена начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50. Из-за чего враг может активизировать удары по Украине осенью.

Что сегодня известно о российской Х-50 - собрало РБК-Украина.

Характеристика ракет

Как свидетельствуют данные из открытых источников, ракеты Х-50 ("Орион") существуют только на бумагах.

Однако есть информация о том, какой она все-таки должна быть. По ожиданиям россиян, их новая крылатая ракета Х-50 якобы сможет поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров.

В 2017 году сообщалось, что производство Х-50 планируется развернуть в рамках новой российской госпрограммы вооружений.

В частности, как пишет Defense Express, в декабре 2017 года стало известно, что российский ВПК ведет работы по крылатой ракете проекта Х-50 "Орион" (также встречавшейся под обозначением "Изделие 715") как продолжение работ по теме Х-СД (средней дальности).

Схематически Х-50 выглядела как уменьшенная копия Х-101, но при этом россияне сравнивали свою КР проекта "Орион" также с Х-59МК2, хотя у этих двух "изделий" - две разные "ниши" применения.

Россия летом планирует запустить производство Х-50: что это за ракетаФото: россияне "засветили" ракету под названием "Изделие 720", которая может быть результатом мутации проекта Х-50 (defence-ua)

Известно, что Х-50 является крылатой дозвуковой ракетой, которая использует систему наведения стратегической ракеты Х-101. В отличие от Х-101, Х-50 имеет меньший по размерам планер.

Также новая ракета якобы будет иметь длину шесть метров и массу около 1600 килограммов, ее крейсерская скорость полета - 700 километров в час (максимальная - 950).

Россия летом планирует запустить производство Х-50: что это за ракетаФото: схематическое сравнение ракет Х-101, Х-59МК2 и Х-50 (defence-ua)

Х-50 будет оснащена системой самообороны, включающей небольшую станцию электронных помех и буксируемые ловушки. По данным росСМИ, в зависимости от боевой части она сможет поражать защищенные цели (например, бункеры) или объекты, занимающие большую площадь (например, аэродромы или склады).

Работы по созданию крылатой ракеты средней дальности были начаты в 1990-х годах, но впоследствии были прекращены. Изделие разработано конструкторским бюро "Радуга", которое специализируется на создании крылатых ракет.

Однако в феврале 2023 года в России "засветили" крылатую ракету под индексом "Изделие 720", характеристики которой пока остаются неизвестными. Тогда аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) вывели генезу "Изделие 720" от ракеты Х-69. Однако не исключено, еще это действительно результат "мутации" ракеты проекта Х-50.

Какие самолеты могут нести Х-50

По данным российских источников, носителями Х-50 могут быть бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

Но есть интересный нюанс - Казанский авиазавод в РФ недавно представил заказчику модернизированного "стратега" Ту-22М3М. Ожидается, что именно этот самолет россияне хотят использовать в качестве носителя Х-50.

Однако на вооружении ВКС РФ есть только один такой бомбардировщик. Он был создан в 2018 году.

По данным Defense Express, роспропагандисты уже якобы заявляли, что один Ту-22М3М сможет брать до 6 ракет Х-50 в бомбоотсеке и до 2 ракет на внешней подвеске. И что закупка таких КР предусмотрена государственной программой вооружений (ГПО) на 2018-2027 годы.

Как итог, согласно открытым источникам, Россия еще не имеет на вооружении Х-50, но с ее носителем был уже достигнут некоторый прогресс.

Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

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