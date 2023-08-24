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Игнат об угрозе ударов РФ по Украине: каждый день для нас опасен

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, в День Независимости Украины, российские войска могут прибегнуть к провокациям и атакам по территории нашей страны. Однако для украинцев каждый день опасен. Врагу нужно немного времени, чтобы подготовить очередной массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы независимость обретаем каждый день. И врагу режет слух независимая Украина. Возможно, будут какие-то провокации, а может и не будут. Здесь нам не выбирать. Нам бороться каждый день и защищать страну", - сказал Игнат.

Относительно вражеских атак, он отметил, что для украинцев каждый день опасен.

"Есть подстерегающая опасность. Никуда не деваются корабли с Черного моря, никуда не деваются самолеты стратегической авиации и те же беспилотники. Нужно врагу немного времени, чтобы подготовить тот же удар. Да, они их планируют заранее, но все же...", - добавил спикер.

Игнат подчеркнул, что главное, что нужно украинцам знать и делать - это не быть равнодушными и беречь свою жизнь. И не только сегодня, но и в любой другой день.

Чего украинцам ждать День Независимости

Напомним, что военно-политическое руководство и власть на разных уровнях предупреждали о росте угрозы во время празднования Дня Независимости.

Поскольку страна-агрессор может прибегнуть к массированным обстрелам или другим провокациям в стране, не будут проводить массовые мероприятия в эти праздничные дни.

Так, в Воздушных силах ВСУ обратили внимание, что оккупанты известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем не исключены удары и на День Независимости.

В украинской разведке не исключают, что Россия может прибегнуть к обстрелам Украины 23, 24 или 25 августа. Враг начал принимать решение о нанесении удара быстрее, поэтому атака может произойти в любое время.

К тому же, сегодня командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал украинцев быть более внимательными во время воздушной тревоги в День Независимости, поскольку россияне могут прибегнуть к атаке.

Заметим, что по последним данным, войска РФ держат 10 кораблей в Черном море, из них на боевом дежурстве 2 ракетоносителя - подводный и надводный, суммарный залп которых может достигать 12 ракет "Калибр".

 

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