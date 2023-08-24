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Ігнат про загрозу ударів РФ по Україні: кожен день для нас є небезпечним

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, на День Незалежності України, російські війська можуть вдатися до провокацій та атак по території нашої країни. Однак для українців кожен день є небезпечним. Ворогу потрібно небагато часу, щоб підготувати черговий масований удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми незалежність здобуваємо щодня. І ворогу ріже слух незалежна Україна. Можливо, будуть якісь провокації, а може й не будуть. Тут нам не обирати. Нам боротися щодня і захищати країну.", - сказав Ігнат.

Щодо ворожих атак, він зазначив, що для українців кожен день є небезпечним.

"Є небезпека, яка чатує. Нікуди не діваються кораблі з Чорного моря, нікуди не діваються літаки стратегічної авіації та ті ж самі безпілотники. Потрібно ворогу небагато часу, щоб підготувати той самий удар. Так, вони їх планують заздалегідь, але все ж таки...", - додав речник.

Ігнат наголосив, що головне, що потрібно українцям знати й робити, - це не бути байдужими й берегти своє життя. І не тільки сьогодні, а й у будь-який інший день.

Чого українцям чекати на День Незалежності

Нагадаємо, що військово-політичне керівництво та влада на різних рівнях попереджала про зростання загрози під час святкування Дня Незалежності.

Оскільки країна-агресор може вдатися до масованих обстрілів чи інших провокацій в країні не проводитимуть масових заходів у ці святкові дні.

Так, у Повітряних силах ЗСУ звернули увагу, що окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим не виключені удари й на День Незалежності.

В українській розвідці не виключають, що Росія може вдатися до обстрілів України 23, 24 чи 25 серпня. Ворог почав ухвалювати рішення про завдання удару швидше, тому атака може статися у будь-який час.

До того ж сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав українців бути більш уважними під час повітряної тривоги у День Незалежності, оскільки росіяни можуть вдатися до атаки.

Зауважимо, що за останніми даними, війська РФ тримають 10 кораблів у Чорному морі, з них на бойовому чергуванні 2 ракетоносії - підводний і надводний, сумарний залп яких може сягати до 12 ракет "Калібр".

 

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