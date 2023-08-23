Наев об угрозах в День Независимости: от врага можно ожидать наглых действий

Российские военные могут прибегнуть к обстрелам территории Украины в День Независимости 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева .

"Что можно ожидать от врага, ведущего войну против Украины? Конечно, наглых действий", - сказал он.

Речь идет, в частности, о ракетных и авиационных ударах. Наев призывает всех украинцев в случае воздушной тревоги проходить в укрытие.

Командующий Объединенными Силами подчеркнул, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина, "чтобы, в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы".

Угрозы на День Независимости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости является очередным "скрепным" поводом нанести удары по Украине. При этом в эти дни наши защитники будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

В разведке также допускают возможность российских провокаций в День Независимости Украины. Там считают, что враг может прибегнуть к ракетному террору.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк также отмечала, что в определенный день возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации и дронов.

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