Аеропорт Кабула піддався ракетній атаці, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Всього було випущено п'ять ракет. Поки невідомо, чи всі вони були збиті. Також немає інформації про жертви та постраждалих.

Біля аеропорту Кабула 26 серпня стався теракт. Загинули близько 200 осіб, у тому числі 13 американських військових. Після цього США завдали два авіаудари по терористах. Один з них стався в Кабулі.

Житель столиці Афганістану розповів, що в результаті атаки США загинули дев'ять його родичів, у тому числі шестеро дітей.