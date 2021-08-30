Аеропорт Кабула піддався ракетній атаці, - Reuters
Фото: вибухи зафіксували біля аеропорту Кабула (Getty Images)
Аеропорт Кабула атакували ракетами, повідомили представники США. Їх перехопила система протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Всього було випущено п'ять ракет. Поки невідомо, чи всі вони були збиті. Також немає інформації про жертви та постраждалих.
Біля аеропорту Кабула 26 серпня стався теракт. Загинули близько 200 осіб, у тому числі 13 американських військових. Після цього США завдали два авіаудари по терористах. Один з них стався в Кабулі.
Житель столиці Афганістану розповів, що в результаті атаки США загинули дев'ять його родичів, у тому числі шестеро дітей.