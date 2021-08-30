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Жертвами авіаудару США в Кабулі стали 9 осіб. Влада перевіряє інформацію, - CNN

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Кабул, Понеділок 30 серпня 2021 05:45
Жертвами авіаудару США в Кабулі стали 9 осіб. Влада перевіряє інформацію, - CNN Фото: в результаті авіаудару США в Кабулі загинули 9 людей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по авто зі смертниками ІДІЛ в Кабулі. З таким оголошенням виступив брат одного з убитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Незабаром після повідомлення CNN військові США підтвердили, що унаслідок удару надходять повідомлення про жертви серед цивільного населення.

"Ми знаємо, що в результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні і потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв. Неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування", - заявив прес-секретар Центрального командування США Білл Урбан.

Нагадаємо, сьогодні у Кабулі прогримів потужний вибух, а пізніше з'ясувалося, що це військові США завдали ракетного удару.

Спочатку була інформація про мінімум 2 загиблих і трьох поранених.Пізніше в Пентагоні заявили про шістьох загиблих, в тому чотирьох дітей.

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