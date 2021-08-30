Жертвами авіаудару США в Кабулі стали 9 осіб. Влада перевіряє інформацію, - CNN

Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по авто зі смертниками ІДІЛ в Кабулі. З таким оголошенням виступив брат одного з убитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Незабаром після повідомлення CNN військові США підтвердили, що унаслідок удару надходять повідомлення про жертви серед цивільного населення. "Ми знаємо, що в результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні і потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв. Неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування", - заявив прес-секретар Центрального командування США Білл Урбан.