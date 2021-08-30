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"Талібан" візьме під контроль аеропорт Кабула 31 серпня, - Al-Jazeera

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Афганістан, Понеділок 30 серпня 2021 14:14
"Талібан" візьме під контроль аеропорт Кабула 31 серпня, - Al-Jazeera Фото: аеропорт Кабула перейде під контроль талібів 31 серпня (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан" 31 серпня після виведення американських військ з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Jazeera.

"Рух візьме на себе повний контроль над аеропортом Кабула після виведення військ США завтра, у вівторок", - повідомляє телеканал з посиланням на джерело серед бойовиків "Талібану".

Джерело також заявило, що "Талібан" веде переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту. На даний момент угода не досягнута.

Нагадаємо, що таліби відхилили пропозицію Великобританії і Франції про створення в Афганістані зони безпеки для місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

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Талібан Афганистан
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