Мариновані помідори з перцем на зиму: найпростіший і найсмачніший рецепт

Сезон домашніх заготовок у розпалі, і якщо ви шукаєте рецепт, який здивує всю родину, зверніть увагу на мариновані помідори з болгарським перцем. Це проста, але неймовірно смачна консервація.

Як приготувати такі мариновані помідори, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис кулінарки Jayne lubowitz у Facebook.

Щоб приготувати цю смакоту, вам не знадобиться багато інгредієнтів.

На одну літрову банку вам потрібно:

Невеликі помідори

Болгарський перець (краще використовувати червоний або жовтий для яскравого кольору)

1-2 зубчики часнику

1 ст. л. оцту 9%

2-3 листки чорної смородини

1 парасолька кропу

5 горошин чорного перцю

Для розсолу:

450 мл води

1 ст. л. солі (без гірки)

3 ст. л. цукру

Покроковий рецепт, який під силу кожному

Процес приготування нескладний, але вимагає уваги до деталей. Спочатку підготуйте банки: їх необхідно добре вимити з содою та простерилізувати. Кришки також варто прокип'ятити, щоб забезпечити герметичність.

На дно кожної підготовленої банки покладіть часник, кріп, листя смородини та горошини перцю. Це основа, яка наповнить ваші помідори неймовірним ароматом.

Далі щільно викладіть помідори, чергуючи їх зі шматочками болгарського перцю. Не шкодуйте перцю - чим більше, тим насиченішим буде смак.

Приготуйте розсіл: у каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль і цукор і розмішайте до повного розчинення.

Залийте помідори киплячим розсолом і залиште на 10 хвилин, щоб вони добре прогрілися. Потім обережно злийте воду.

Повторно закип'ятіть той самий розсіл, додайте оцет, і знову залийте банки до самого верху.

Стерилізація - ключовий етап. Поставте банки в каструлю з гарячою водою, постеливши на дно рушник. Стерилізуйте 1-літрові банки приблизно 15 хвилин від моменту закипання води. Це гарантує, що ваша консервація буде зберігатися всю зиму.

Відразу після стерилізації герметично закатайте банки. Переверніть їх догори дном і вкутайте ковдрою. Залиште в такому положенні до повного охолодження.