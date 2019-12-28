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Ібрагімович повернувся в "Мілан"

Новини » Спорт     28.12.2019 - 09:29
Ібрагімович повернувся в "Мілан"
Фото: Златан Ібрагімович (acmilan.com)

Форвард уклав контракт з "россонері" до червня 2020 року

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович перейшов в "Мілан", за який вже виступав з 2010 по 2012 роки. Про це повідомляється на сайті італійського клубу.

Сторони уклали контракт до червня 2020 року з опцією продовження ще на рік.

Згідно з даними ЗМІ, швед заробить 3 млн євро в нинішньому сезоні, а якщо договір буде пролонгований, отримає за наступний сезон ще від 4,5 до 6 млн євро (включаючи бонуси).

Сам Златан після повернення в Італію порівняв себе з дияволом.

"Той же Златан. Інший диявол", - написав футболіст у Twitter-акаунті.

Златан Ібрагімович є вихованцем шведського "Мальме". Протягом своєї кар'єри 38-річний форвард встиг також пограти за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", ПСЖ і "Манчестер Юнайтед".

Останні півтора року Златан захищав кольори "Лос-Анджелес Гелаксі", але після завершення минулого сезону сторони оголосили, що не стануть продовжувати контракт.

Нагадаємо, минулого року Ібрагімович був близький до повернення в "Мілан", але тоді перехід зірвався.

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