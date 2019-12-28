Ібрагімович повернувся в "Мілан"

Форвард уклав контракт з "россонері" до червня 2020 року
Шведський нападаючий Златан Ібрагімович перейшов в "Мілан", за який вже виступав з 2010 по 2012 роки. Про це повідомляється на сайті італійського клубу.
Сторони уклали контракт до червня 2020 року з опцією продовження ще на рік.
Z. #IZBACK pic.twitter.com/TbibEQ0oYB— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
Згідно з даними ЗМІ, швед заробить 3 млн євро в нинішньому сезоні, а якщо договір буде пролонгований, отримає за наступний сезон ще від 4,5 до 6 млн євро (включаючи бонуси).
Сам Златан після повернення в Італію порівняв себе з дияволом.
"Той же Златан. Інший диявол", - написав футболіст у Twitter-акаунті.
Same Zlatan. Different Devil. @acmilan Arrivo pic.twitter.com/2sU0su3Jtt— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 27, 2019
Златан Ібрагімович є вихованцем шведського "Мальме". Протягом своєї кар'єри 38-річний форвард встиг також пограти за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", ПСЖ і "Манчестер Юнайтед".
Останні півтора року Златан захищав кольори "Лос-Анджелес Гелаксі", але після завершення минулого сезону сторони оголосили, що не стануть продовжувати контракт.
Нагадаємо, минулого року Ібрагімович був близький до повернення в "Мілан", але тоді перехід зірвався.