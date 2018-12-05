Перехід Ібрагімовича в "Мілан" знаходиться під загрозою зриву

Фото: Златан Ібрагімович (facebook.com/lagalaxy)

Швед міг повернутися в італійський клуб у зимове трансферне вікно

Перехід шведського нападника "Лос-Анджелес Гелаксі" Златана Ібрагімовича в італійський "Мілан" знаходиться на межі зриву, повідомляє Football Italia.

За даними джерела, сторони не змогли узгодити умови угоди. Під час обговорення деталей трансферу сторони зіткнулися з серйозними проблемами. Про подробиці не повідомляється.

Зазначається, що тепер "россонері" змушені шукати кандидатів на посилення складу в інших клубах, а сам Ібрагімович, швидше за все, залишиться в американському клубі.

Раніше повідомлялося, що 37-річний Ібрагімович підпише з "Міланом" шестимісячний контракт з можливістю продовження ще на рік. Форвард вже грав за італійський клуб з 2010 по 2012 рік.

У сезоні, що завершився Ібрагімович провів 27 матчів в чемпіонаті MLS, став автором 22 забитих м'ячів і віддав сім результативних передач. Його контракт з "Лос-Анджелес Гелаксі" діє до 31 грудня 2019 року.