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"Мілан" веде переговори про повернення Ібрагімовича

Новини » Спорт     21.11.2019 - 12:02
"Мілан" веде переговори про повернення Ібрагімовича
Фото: Златан Ібрагімович (acmilan.com)

Швед пообіцяв прийняти рішення протягом декількох тижнів

Шведський нападаючий Златан Ібрагімович, який раніше покинув "Лос-Анджелес Гелаксі", може продовжити кар'єру в італійському "Мілані". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" хочуть укласти угоду на шість місяців з опцією продовження ще на рік. Зарплата шведа в італійському клубі становитиме 6 млн євро за 18 місяців.

Як повідомляє джерело видання, майбутнє Ібрагімовича буде відомо протягом двох-трьох тижнів.

Швед оголосив про відхід з клубу американської ліги 14 грудня. Контракт між сторонами закінчується 31 грудня, після чого форвард стане вільним агентом. Златан провів за клуб 58 матчів і забив 53 голи, віддавши 15 результативних передач.

Раніше Ібрагімовича вже виступав за "Мілан" в період з 2010 по 2012 рік. У 2011 він став разом з клубом чемпіоном Італії і володарем Суперкубка країни. За всю свою кар'єру Златан зіграв в таких клубах як "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселона", ПСЖ і "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, минулого року Ібрагімович був близький до повернення в "Мілан", але тоді перехід зірвався.

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