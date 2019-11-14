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Ібрагімович покинув "Лос-Анджелес Гелаксі"

Новини » Спорт     14.11.2019 - 11:22
Ібрагімович покинув "Лос-Анджелес Гелаксі"
Фото: Златан Ібрагімович (facebook.com/lagalaxy)

Швед попрощався епічною заявою

Футбольний клуб американської ліги MLS "Лос-Анджелес Гелаксі" і шведський нападник Златан Ібрагімович домовилися про припинення співпраці з обопільної згоди. Про це йдеться у заяві, опубліковане на сайті клубу.

Чинна угода між сторонами закінчується в кінці нинішнього року. У 58 матчах у складі клубу 38-річний гравець забив 53 голи і зробив 15 ассистов.

Сам Ібрагімович заявив, що тепер фанати команди "можуть повертатися до перегляду бейсболу".

"Прийшов, побачив, переміг. Дякую "Лос-Анжелес Гелаксі" за те, що змусив мене знову відчути себе живим. Для шанувальників "Гелаксі" - ви хотіли Златана, я дав вам Златана. Нема за що. Історія продовжується. Можете повертатися до перегляду бейсболу", - написав Златан у своєму Twitter.

Минулого місяця швед натякав на можливе повернення в Європу. Зокрема, він допустив, що може продовжити кар'єру в одному з італійських клубів.

Шведський бомбардир відомий завдяки виступам за італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер", а також каталонську "Барселону" і англійський "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, Ібрагімовича з "Лос-Анджелес Гелаксі" став найдорожчим гравцем в історії футбольної ліги Північної Америки.

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