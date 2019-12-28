ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ибрагимович вернулся в "Милан"

Новости » Спорт     28.12.2019 - 09:29
Ибрагимович вернулся в "Милан"
Фото: Златан Ибрагимович (acmilan.com)

Форвард заключил контракт с "россонери" до июня 2020 года

Шведский нападающий Златан Ибрагимович перешел в "Милан", за который уже выступал 2010-2012 годах. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Стороны заключили контракт до июня 2020 года с опцией продления еще на год.

По данным СМИ, швед заработает 3 млн евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 млн евро (включая бонусы).

Сам Златан после возвращения в Италию сравнил себя с дьяволом.

"Тот же Златан. Другой дьявол", - написал футболист в Twitter-аккаунте.

Златан Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". На протяжении своей карьеры 38-летний форвард успел также поиграть за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

На протяжении последних полутора лет Златан защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", а по завершении минувшего сезона стороны объявили, что не станут продлевать контракт.

Напомним, в прошлом году Ибрагимович был близок к возвращению в "Милан", но тогда переход сорвался.

ПСЖ хочет удержать ведущего игрока новым улучшенным контрактом "Барселона" планирует подписать игроков в каждую линию
Новости Украины трансферыМиланЗлатан Ибрагимовичвозвращение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь