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В. о. глави "Укренерго" йде у відставку

Новини » Політика     26.02.2020 - 08:58
В. о. глави "Укренерго" йде у відставку
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Україна)

Ковальчук припинить виконувати обов'язки глави "Укренерго" 26 лютого

Виконувач обов'язків глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук сьогодні, 26 лютого, оголосив про свою відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ковальчука в Facebook.

За словами Ковальчука, вже сьогодні він складе обов'язки глави "Укренерго". Він додав, що йшов до цього рішення декілька місяців.

"Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - написав він.

На даний момент невідомо, хто буде виконувати обов'язки голови "Укренерго".

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що тимчасовий виконувач обов'язків голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук залишить компанію наступного тижня.

Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна Ковальчук розповідав, що з моменту запуску ринку електроенергії піддається шантажу з боку невстановлених осіб. Він зазначав, що знаходиться в активній фазі шантажу з червня 2019 року. Ковальчук додав, що подав заяву в правоохоронні органи.

Додамо, що 21 лютого міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запропонував міністру фінансів призначити Андрія Стасива т. в. о. голови "Укренерго".

Т.в.о. голови "Укренерго" йде з посади, - нардеп Гончаренко "Укренерго" не виконав рекомендації Міненерго стосовно припинення імпорту струму, - Оржель
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