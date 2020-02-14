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Кабмін вимагає зупинити конкурс на посаду голови "Укренерго"

Новини » Енергетика     14.02.2020 - 17:20
Кабмін вимагає зупинити конкурс на посаду голови "Укренерго"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд хоче "невідкладно" призначити нового в. о. голови "Укренерго"

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК "Укренерго" зупинити конкурсний відбір на посаду голови цієї компанії, а також призначити нового в. о. керівника. Це випливає з протоколу засідання уряду від 12 лютого, копія якого є у РБК-Україна.

В документі сказано, що конкурс необхідно зупинити, поки повністю не буде оновлений склад наглядової ради НЕК "Укренерго". При цьому передбачено "невідкладно призначити" нового в. о. голови компанії рішенням Кабміну, а не наглядовою радою. Нагадаємо, останні кілька років в. о. голови компанії є Всеволод Ковальчук.

Як пояснив виданню співрозмовник, знайомий з рішенням уряду, Кабмін в цьому питанні керується нормами постанови №777. Згідно з цим документом, призначення голови правління компанії та її правління повинно проходити через номінаційний комітет при КМУ. Однак, за словами співрозмовника, після останніх змін, внесених до постанови, вона не поширюється на держкомпанії, в яких є наглядова рада.

Зараз до наглядової ради "Укренерго" входять чотири незалежних директора і один представник держави. Ще дві посади залежних членів вакантні. Міністерство фінансів як орган управління компанії оголосив конкурс на призначення залежних членів ще 29 листопада. Але номінаційний комітет з того часу так і не збирався для розгляду цього питання.

Кабмін вимагає зупинити конкурс на посаду голови &quot;Укренерго&quot;

Фото: копія протоколу засідання Кабміну

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва в середу, 12 лютого, задовольнив клопотання Валентина Гвоздія і призупинив дію розпорядження Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища про припинення його повноважень як члена наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго".

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