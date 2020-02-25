Т.в.о. голови "Укренерго" йде з посади, - нардеп Гончаренко

Фото: Всеволод Ковальчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Звільнення може бути пов'язано з відмовою заборонити імпорт електроенергії з РФ

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук залишає компанію на наступному тижні. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Глава Укренерго Всеволод Ковальчук залишає свій пост. Як повідомляє моє джерело в Кабміні Ковальчук вже прощається з колективом. На наступному тижні він покине компанію. Документи щодо його звільнення вже підготовлені", - написав Гончаренко.

Нардеп додав, що на даний момент невідомо, хто буде виконувати обов'язки голови "Укренерго".

На думку Гончаренко, голова НЕК запам'ятається багатьом тим, що відмовився заборонити імпорт електроенергії з Росії, через яке вітчизняна генерація зазнала збитків.

Як писало РБК-Украина, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявляв, що системний оператор "Укренерго" зобов'язаний скоротити імпорт російського струму до мінімуму, оскільки в Україні знизилося енергоспоживання і потрібно завантажити власні енергопідприємства.

21 лютого Олексій Оржель запропонував міністру фінансів призначити Андрія Стасива т.в.о. голови "Укренерго".