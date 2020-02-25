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Т.в.о. голови "Укренерго" йде з посади, - нардеп Гончаренко

Новини » Політика     25.02.2020 - 16:44
Т.в.о. голови "Укренерго" йде з посади, - нардеп Гончаренко
Фото: Всеволод Ковальчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Звільнення може бути пов'язано з відмовою заборонити імпорт електроенергії з РФ

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук залишає компанію на наступному тижні. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Глава Укренерго Всеволод Ковальчук залишає свій пост. Як повідомляє моє джерело в Кабміні Ковальчук вже прощається з колективом. На наступному тижні він покине компанію. Документи щодо його звільнення вже підготовлені", - написав Гончаренко.

Нардеп додав, що на даний момент невідомо, хто буде виконувати обов'язки голови "Укренерго".

На думку Гончаренко, голова НЕК запам'ятається багатьом тим, що відмовився заборонити імпорт електроенергії з Росії, через яке вітчизняна генерація зазнала збитків.

Як писало РБК-Украина, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявляв, що системний оператор "Укренерго" зобов'язаний скоротити імпорт російського струму до мінімуму, оскільки в Україні знизилося енергоспоживання і потрібно завантажити власні енергопідприємства.

21 лютого Олексій Оржель запропонував міністру фінансів призначити Андрія Стасива т.в.о. голови "Укренерго".

Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств "Укренерго" не виконав рекомендації Міненерго стосовно припинення імпорту струму, - Оржель
Новини України УкренергоВсеволод КовальчукОлексій Оржель
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