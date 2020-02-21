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Міністр енергетики наполягає на заміні керівника "Укренерго"

Новини » Економіка     21.02.2020 - 16:14
Міністр енергетики наполягає на заміні керівника "Укренерго"
Фото: Укренерго (УНІАН)

Оржель написав лист Маркаровій

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запропонував міністру фінансів призначити Андрія Стасіва т.в.о. голови "Укренерго". Це випливає з листа Оржеля на ім'я міністра фінансів Оксани Маркарової. Копією листа має у своєму розпорядженні РБК-Україна.

З документа випливає, що Оржель рекомендує розглянути кандидатуру Стасіва для "можливого призначення" в "Укренерго" до того часу, поки не буде проведено конкурс на посаду голови правління. За інформацією РБК-Україна, до останнього часу Стасів був радником Олексія Оржеля.

Міністр енергетики наполягає на заміні керівника &quot;Укренерго&quot;

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Кабмін 12 лютого доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК "Укренерго" зупинити конкурсний відбір на посаду голови компанії, а також призначити нового в.о. керівника. Вже кілька років в.о. глави компанії є Всеволод Ковальчук.

Уряд планував "негайно призначити нового в.о. голови "Укренерго" своїм же рішенням, а не наглядовою радою, як це передбачено законодавством. Кабмін в цьому питанні керується нормами постанови №777, яка передбачає призначення голови правління компанії і її правління через номінаційний комітет при КМУ. Але після останніх змін, внесених до постанови, воно не поширюється на держкомпанії, в яких є наглядова рада, зокрема на "Укренерго".

На цьому тижні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін не затягує конкурс, і що його потрібно завершити найближчим часом. "Уряд точно не буде робити щось, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом, рішення повинно бути прийнято", - заявив Гончарук.

Пов'язаний з "Партією регіонів": названо кандидата на посаду голови Держводагентства Кабмін проти ретроспективного перегляду "зелених" тарифів, - Гончарук
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