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Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Понедельник 23 июня 2025 15:24
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Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала в сети стильный "лук" на лето, который сможет повторить каждая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой образ выбрала Репяхова

Для празднования дня рождения сына Михаила жена Виктора Павлика выбрала белое платье мини из высококачественной прошвы, которое создает изысканный и женственный образ. Изюминка образа - короткие рукава-"фонарики" с резинкой по низу.

Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Жена Виктора Павлика показала тренд лета 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Корсетный крой подчеркивает силуэт, а чашка украшена легкой сборкой. Закрытые плечи и завязки формируют изящный вырез и акцентируют внимание на зоне декольте. Застежка-молния на спине обеспечивает удобную посадку.

Дополнить женственный лук она решила открытыми туфлями без задников - мюлями на небольшом каблуке, а также аккуратной прической с большим голубым бантом сзади.

Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Екатерина Репяхова показала трендовое платье на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сколько стоит платье как у жены Виктора Павлика

Репяхова выбрала наряд от украинского бренда One by One. Цена такого платья - достаточно демократичная. Оно стоит 3390 гривен.

Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Сколько стоит платье как у Екатерины Репяховой (скриншот)

Стиль

Это образ в романтическом, летнем и несколько винтажном стиле.

Романтический стиль: проявляется в выборе ткани (прошва), рукавах-фонариках, легкости силуэта и использовании банта.

Летний стиль: легкая ткань, белый цвет, короткий крой идеально подходят для теплой поры года.

Винтажный стиль: большой бант в волосах и общая нежность образа могут напоминать эстетику деревенского шика или моды прошлых десятилетий.

Лук супруги Павлика очень гармоничен и подчеркивает женственность и легкость.

Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

С чем носить такое платье как у Екатерины Репяховой

  • с белыми кедами или эспадрильями - для комфортных прогулок по городу или отдыха на природе
  • с джинсовой или льняной курткой - если вечером похолодает
  • с плетеной сумкой или корзинкой - трендовым летним аксессуаром, который придаст образу легкости и стиля
  • с соломенной шляпой и минималистическими украшениями - отличный лук для путешествий, фотосессий или даже отдыха у моря.

Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

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