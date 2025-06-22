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Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Воскресенье 22 июня 2025 16:15
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Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать Идеи модного маникюра на июль 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В середине лета хочется больше ярких оттенков и экспериментов - и маникюр прекрасно подходит для стильных изменений. В июле 2025 года в тренде яркие оттенки, нестандартные формы, акценты на деталях и минималистичный нейл-арт.

РБК-Украина рассказывает о трендовых вариантах маникюра на лето 2025.

Пастельные оттенки

Пастель - это яркость в мягком прочтении. В июле 2025 пастельные оттенки не сдают позиций и остаются одним из главных nail-трендов.

Мятный, лавандовый, лимонный, бледно-розовый, небесно-голубой - эти цвета создают свежий, изящный и ухоженный вид, что идеально для жаркого лета.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Пастельный маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Пастель прекрасно смотрится на коротких и средних ногтях любой формы - от овальной до мягкого квадрата. Также такой маникюр можно разнообразить разными дизайнами.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Тренды маникюра на лето 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Омбре и 3d-дизайн

В трендах - кретивный маникюр, который особенно красиво смотрится на ногтях овальной или миндалевидной формы. Для такого дизайна можно сочетать цветовые переходы (омбре) и элементы объемного дизайна с фруктами и ягодами.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Маникюр омбре на лето (фото: instagram.com/heygreatnails)

Необычный френч

В июле 2025 можно сделать необычный французский маникюр с зеленым кончиком. Между нюдовой основой и ярким кончиком дополните маникюр блестками малинового цвета.

Они создают эффект градиента, постепенно рассеиваясь к середине ногтя. Некоторые блестки кажутся большими, создавая дополнительный мерцающий эффект.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Яркий французский маникюр на лето (фото: instagram.com/heygreatnails)

Разноцветный маникюр

Также можно попросить своего мастера маникюра сделать необычный разноцветный маникюр: с градиентными переходами оттенков, изображениями или наклейками в виде цветов, стразами или блестками, абстрактными мазками, звездочками и точками.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Разноцветный маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Морская тематика

Еще один вариант интересного маникюра на лето - перламутровый оттенок лака, а также дизайн на одном или нескольких ногтях, который создает эффект раковины или жемчужины с неровностями и переливами.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Морской маникюр на лето 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Такой нейл-арт можно дополнить ярки градиентом, а также декором в виде ракушек, звезд, морских волн. Кроме того, на ногтях могут быть маленькие наклейки, стразы или нарисованные акварельные рисунки.

Трендовый маникюр на июль 2025: идеи с ярким дизайном, которые стоит попробовать

Стильный дизайн на лето в отпуск (фото: instagram.com/heygreatnails)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и красоту Byrdie, страница в Instagram мастера нейл-арта Aistė Haas.

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