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Байден сделал заявление о ликвидации лидера "Хезболлы"

Суббота 28 сентября 2024 21:32
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Байден сделал заявление о ликвидации лидера "Хезболлы" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера Израиль атаковал ливанскую столицу Бейрут и ликвидировал лидера "Хезболлы" Хассана Насралла. Смерть главы террористической группировки является мерой справедливости.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В своем заявлении Байден подчеркнул, что Хассан Насралла и возглавляемая им "Хезболла" были ответственные за убийство сотен американцев "за четыре десятилетия террора".

"Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", - сказал президент США.

Байден отметил, что удар, в результате которого погиб Насралла, произошел в более широком контексте конфликта, который начался с резни, устроенной ХАМАС 7 октября 2023 года. Ведь на следующий день лидер "Хезболлы" принял судьбоносное решение объединится с ХАМАС и открыть то, что "он назвал "северным фронтом" против Израиля".

Президент Америки подчеркнул, что США полностью поддерживают право Израиля защищать себя в от "Хеззболы", ХАМАСа, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном террористических групп.

"Буквально вчера я поручил своему министру обороны еще больше усилить оборонную позицию вооруженных сил США в регионе Ближнего Востока, чтобы сдержать агрессию и снизить риск более масштабной региональной войны. В конечном итоге, наша цель - деэскалация текущих конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами" - заявил Байден.

Он уточнил, что в Газе США добиваются соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, которое поддержал Совет безопасности ООН. В Ливане Америка ведет переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернутся в свои дома в Израиле и Южном Ливане.

"Настало время закрыть эти соглашения, устранить угрозы Израилю и обрести большую стабильность в более широком регионе Ближнего Востока", - резюмировал президент США.

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