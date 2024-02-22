Хуситы при поддержке Ирана готовятся к длительной войне с США в Красном море, - Bloomberg

Как сообщили изданию анонимные источники, базирующаяся в Йемене группировка укрепляет военный и оборонный потенциал, чтобы продолжать атаковать корабли на важном водном пути.

По словам источников, хуситы укрепляют горные укрытия для более безопасных и эффективных запусков ракет и испытывают беспилотные суда над водой и под ним.

При этом Саудовская Аравия, которая граничит с Йеменом и воюет с хуситами большую часть последнего десятилетия, особенно обеспокоена тем, что хуситы могут повредить основные интернет-кабели, проходящие по морскому дну.

В то же время, издание отмечает, что пока нет никаких предположений о таком плане или о том, что хуситы имеют средства для его реализации.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

А 21 февраля хуситы совершили атаку на американский корабль, который перевозил гуманитарную помощь.