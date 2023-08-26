Хунта Нигера приказала послу Франции покинуть страну в течение 48 часов

Хунта Нигера, захватившую власть путем государственного переворота, приказала послу Франции Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов. Они заявили, что отношения между государствами ухудшились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BMFTV.
Самопровозглашенные власти Нигера заявили, что это решение связано с отказом французского посла ответить на приглашение министерства и "другими действиями правительства Франции, противоречащими интересам Нигера".
Также, режим обвинил Париж в желании провести военную интервенцию с целью вернуть избранного народом президента Мохамеда Базума.
Утверждается, что Франция направляет в Нигер 1500 человек, помогавших Базуму в борьбе с джихадистскими группировками.
Переворот в Нигере
В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.
Государства Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть конституционный порядок в стране они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.
Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.