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Хунта Нигера приказала послу Франции покинуть страну в течение 48 часов

Фото: в Нигере хунта приказала послу Франции покинуть страну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хунта Нигера, захватившую власть путем государственного переворота, приказала послу Франции Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов. Они заявили, что отношения между государствами ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BMFTV.

Самопровозглашенные власти Нигера заявили, что это решение связано с отказом французского посла ответить на приглашение министерства и "другими действиями правительства Франции, противоречащими интересам Нигера".

Также, режим обвинил Париж в желании провести военную интервенцию с целью вернуть избранного народом президента Мохамеда Базума.

Утверждается, что Франция направляет в Нигер 1500 человек, помогавших Базуму в борьбе с джихадистскими группировками.

Переворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Государства Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть конституционный порядок в стране они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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