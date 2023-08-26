Хунта Нигера приказала послу Франции покинуть страну в течение 48 часов

Самопровозглашенные власти Нигера заявили, что это решение связано с отказом французского посла ответить на приглашение министерства и "другими действиями правительства Франции, противоречащими интересам Нигера".

Также, режим обвинил Париж в желании провести военную интервенцию с целью вернуть избранного народом президента Мохамеда Базума.

Утверждается, что Франция направляет в Нигер 1500 человек, помогавших Базуму в борьбе с джихадистскими группировками.

Переворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Государства Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть конституционный порядок в стране они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.