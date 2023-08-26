Хунта Нігеру наказала послу Франції залишити країну протягом 48 годин

Самопроголошена влада Нігеру заявила, що це рішення пов'язане з відмовою французького посла відповісти на запрошення міністерства та "іншими діями уряду Франції, що суперечать інтересам Нігеру".

Також, режим звинуватив Париж у бажанні провести військову інтервенцію з метою повернути обраного народом президента Мохамеда Базума

Стверджується, що Франція направляє до Нігеру 1500 осіб, які допомагали Базуму у боротьбі з джихадистськими угрупованнями.

Переворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума здійснила державний переворот. Керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Держави Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний лад у країні вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.