ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Художника Павленского засудили до трьох років в'язниці

Новини » Політика    11.01.2019 - 02:34
Художника Павленского засудили до трьох років в'язниці
Фото: Петро Павленський (з відкритих джерел)

Петро Павленский засуджений до трьох років ув'язнення

У Франції суд виніс вирок російському художнику-акционісту Петру Павленському за підпал дверей банку Франції. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на RFI.

Таким чином, він отримав три роки ув'язнення, з яких два - умовно, у зв'язку з чим скоро повинен вийти на свободу.

Зазначимо, Петро Павленський засуджений до трьох років ув'язнення за підпал дверей Банку Франції. Велика частина покарання, призначена йому умовно, у зв'язку з чим він скоро повинен вийти на свободу

Додамо, у жовтні 2017 року Петро Павленський підпалив двері Банку Франції в рамках мистецької акції. Після цього він та його цивільна дружина Ольга Шалигіна були затримані поліцією. В ув'язненні він пробув трохи менше року і у вересні 2018 року покинув в'язницю.

Як повідомляється, Петро Павленский і Шалигіна Ольга покинули Росію в січні 2017 року. У травні 2017 року Павленский отримав політичний притулок у Франції. У Росії художника звинуватили у скоєнні сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2015 році художника Павленского затримали за спробу підпалити будівлю ФСБ.

Суд РФ розгляне продовження арешту всім захопленим українським військовим "Жовті желети" у Франції вивели з ладу 60% дорожніх радарів
Новини України ФранціяСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся