Художника Павленского засудили до трьох років в'язниці

Фото: Петро Павленський (з відкритих джерел)

Петро Павленский засуджений до трьох років ув'язнення

У Франції суд виніс вирок російському художнику-акционісту Петру Павленському за підпал дверей банку Франції. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на RFI.

Таким чином, він отримав три роки ув'язнення, з яких два - умовно, у зв'язку з чим скоро повинен вийти на свободу.

Зазначимо, Петро Павленський засуджений до трьох років ув'язнення за підпал дверей Банку Франції. Велика частина покарання, призначена йому умовно, у зв'язку з чим він скоро повинен вийти на свободу

Додамо, у жовтні 2017 року Петро Павленський підпалив двері Банку Франції в рамках мистецької акції. Після цього він та його цивільна дружина Ольга Шалигіна були затримані поліцією. В ув'язненні він пробув трохи менше року і у вересні 2018 року покинув в'язницю.

Як повідомляється, Петро Павленский і Шалигіна Ольга покинули Росію в січні 2017 року. У травні 2017 року Павленский отримав політичний притулок у Франції. У Росії художника звинуватили у скоєнні сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2015 році художника Павленского затримали за спробу підпалити будівлю ФСБ.