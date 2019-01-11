Художника Павленского приговорили к трем годам тюрьмы

Фото: Петр Павленский (из открытых источников)

Петр Павленский приговорен к трем годам заключения

Во Франции суд вынес приговор российскому художнику-акционисту Петру Павленскому за поджог двери банка Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Таким образом, он получил три года заключения, из которых два — условно, в связи с чем скоро должен выйти на свободу.

Отметим, Петр Павленский приговорен к трем годам заключения за поджог двери Банка Франции. Большая часть наказания назначена ему условно, в связи с чем он скоро должен выйти на свободу

Добавим, в октябре 2017 года Петр Павленский поджег дверь Банка Франции в рамках художественной акции. После этого он и его гражданская жена Ольга Шалыгина были задержаны полицией. В заключении он пробыл чуть меньше года и в сентябре 2018 года покинул тюрьму.

Как сообщается, Петр Павленский и Ольга Шалыгина покинули Россию в январе 2017 года. В мае 2017 года Павленский получил во Франции политическое убежище. В России художника обвинили в совершении сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году художника Павленского задержали за попытку поджечь здание ФСБ.