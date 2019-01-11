ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Художника Павленского приговорили к трем годам тюрьмы

Новости » Политика    11.01.2019 - 02:34
Художника Павленского приговорили к трем годам тюрьмы
Фото: Петр Павленский (из открытых источников)

Петр Павленский приговорен к трем годам заключения

Во Франции суд вынес приговор российскому художнику-акционисту Петру Павленскому за поджог двери банка Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Таким образом, он получил три года заключения, из которых два — условно, в связи с чем скоро должен выйти на свободу.

Отметим, Петр Павленский приговорен к трем годам заключения за поджог двери Банка Франции. Большая часть наказания назначена ему условно, в связи с чем он скоро должен выйти на свободу

Добавим, в октябре 2017 года Петр Павленский поджег дверь Банка Франции в рамках художественной акции. После этого он и его гражданская жена Ольга Шалыгина были задержаны полицией. В заключении он пробыл чуть меньше года и в сентябре 2018 года покинул тюрьму.

Как сообщается, Петр Павленский и Ольга Шалыгина покинули Россию в январе 2017 года. В мае 2017 года Павленский получил во Франции политическое убежище. В России художника обвинили в совершении сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году художника Павленского задержали за попытку поджечь здание ФСБ

Суд РФ рассмотрит продление ареста всем захваченным украинским военным "Желтые желеты" во Франции вывели из строя 60% дорожных радаров
Новости Украины ФранцияСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь