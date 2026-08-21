Вызов Samsung и Apple: Huawei выпустила уникальный смартфон с широким экраном

Новый формат экрана и дизайн

HUAWEI разработала классический стеклянный моноблок Pura X View для пользователей, стремящихся иметь широкий дисплей, но не желающих покупать складной гаджет.

Главной особенностью смартфона стал 6,39-дюймовый дисплей с нестандартным соотношением сторон 16:9,5 .

Из-за уникальной специфики экран визуально кажется меньше, чем классические 6,9-дюймовые панели, однако в HUAWEI отмечают, что такая ширина обеспечивает большую полезную площадь для просмотра контента.

Технические параметры, известные на сегодня:

OLED-панель с разрешением 2232×1320 пикселей.

Пиковая яркость, достигающая рекордных 6500 нит.

Толщина корпуса всего 6,68 мм.

Вес устройства - 201 грамм.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч.

Pura X View (скриншот: Huawei)

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Развитие линейки и перспективы на рынке

Pura X View - далеко не первая попытка китайского производителя экспериментировать с более широкими пропорциями.

Ранее компания выпустила складывающийся смартфон Pura X Max с широким экраном, появившийся за несколько месяцев до анонса Galaxy Z Fold 8, а также модель Pura X, по форме напоминавшая боковую раскладушку.

В настоящее время HUAWEI не раскрыла полные технические спецификации, цены и даты выхода гаджета. Ожидается, что в ближайшее время устройство будет доступно исключительно на рынке Китая.

Со всем тем, технические обозреватели считают, что если продажи широких сложных конкурентных устройств будут расти, другие бренды Android также могут начать выпуск широкоформатных классических смартфонов.