ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

iPhone 18 Pro Max получит эксклюзивную камеру: что известно

16:32 19.08.2026 Ср
2 мин
Смартфон получит переменную диафрагму Sony
aimg Ольга Завада
iPhone 18 Pro Max получит эксклюзивную камеру: что известно Apple внедрит переменную диафрагму только в Pro Max (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple готовит неприятный сюрприз для тех, кто не желает большой iPhone. Сменная диафрагма, которую годами ждали в Pro-моделях, может стать эксклюзивом iPhone 18 Pro Max.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Детали утечки

Авторитетный инсайдер Ice Universe заявил в Weibo, что именно iPhone 18 Pro Max "эксклюзивно получит сменную диафрагму".

По его словам, пользователям придется "смириться с большим весом и габаритами гаджета для бескомпромиссного качества съемки".

Информацию подтверждает июньская утечка внутренней документации индийского поставщика Apple - Tata Electronics.

В файлах упоминается, что флагман получит новый сенсор Sony IMX905 с поддержкой физического изменения диафрагмы, в то время как младшая модель iPhone 18 Pro в документах вообще не фигурирует.

Что изменит появление переменной диафрагмы?

Начиная с iPhone 14 Pro и до iPhone 17 Pro, Apple использовала фиксированную диафрагму ƒ/1.78, которая остается максимально открытой при любых условиях.

Внедрение подвижного механизма позволит:

Контролировать глубину резкости: физически корректировать размытие фона (эффект боке) без использования программных алгоритмов.

Улучшить четкость: адаптировать диафрагму под яркий дневной свет или сложные сценарии съемки, как в полнокадровых зеркальных фотоаппаратах.

Получить более точный фокус: избежать размытия групп людей или близких объектов за счет сужения отверстия объектива.

В последний раз Apple разделяла камеры во флагманских моделях во время релиза iPhone 15 Pro, когда только версия Pro Max получила тетрапризматический телеобъектив с 5-кратным зумом.

Ожидается, что официальный анонс линейки iPhone 18 состоится уже в следующем месяце вместе с первым сложным смартфоном компании - iPhone Ultra.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iPhone Гаджеты Смартфоны
Новости
Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой
Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее