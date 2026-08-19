iPhone 18 Pro Max получит эксклюзивную камеру: что известно
Apple готовит неприятный сюрприз для тех, кто не желает большой iPhone. Сменная диафрагма, которую годами ждали в Pro-моделях, может стать эксклюзивом iPhone 18 Pro Max.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.
Детали утечки
Авторитетный инсайдер Ice Universe заявил в Weibo, что именно iPhone 18 Pro Max "эксклюзивно получит сменную диафрагму".
По его словам, пользователям придется "смириться с большим весом и габаритами гаджета для бескомпромиссного качества съемки".
Информацию подтверждает июньская утечка внутренней документации индийского поставщика Apple - Tata Electronics.
В файлах упоминается, что флагман получит новый сенсор Sony IMX905 с поддержкой физического изменения диафрагмы, в то время как младшая модель iPhone 18 Pro в документах вообще не фигурирует.
Что изменит появление переменной диафрагмы?
Начиная с iPhone 14 Pro и до iPhone 17 Pro, Apple использовала фиксированную диафрагму ƒ/1.78, которая остается максимально открытой при любых условиях.
Внедрение подвижного механизма позволит:
Контролировать глубину резкости: физически корректировать размытие фона (эффект боке) без использования программных алгоритмов.
Улучшить четкость: адаптировать диафрагму под яркий дневной свет или сложные сценарии съемки, как в полнокадровых зеркальных фотоаппаратах.
Получить более точный фокус: избежать размытия групп людей или близких объектов за счет сужения отверстия объектива.
В последний раз Apple разделяла камеры во флагманских моделях во время релиза iPhone 15 Pro, когда только версия Pro Max получила тетрапризматический телеобъектив с 5-кратным зумом.
Ожидается, что официальный анонс линейки iPhone 18 состоится уже в следующем месяце вместе с первым сложным смартфоном компании - iPhone Ultra.