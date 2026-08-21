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Виклик Samsung і Apple: Huawei випустила унікальний смартфон із широким екраном

15:14 21.08.2026 Пт
2 хв
Новинка пропонує унікальне співвідношення сторін, яскраву OLED-матрицю та місткий акумулятор
aimg Ольга Завада
(графіка: Vincenz Lee)

HUAWEI випустила новий смартфон Pura X View. Розробники відмовилися від звичного витягнутого формату екранів на користь широкоформатного моноблока.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на Android Authority.

Новий формат екрана та дизайн

HUAWEI розробила класичний скляний моноблок Pura X View для користувачів, які прагнуть мати широкий дисплей, але не бажають купувати складаний гаджет.

Головною особливістю смартфона став 6,39-дюймовий дисплей із нестандартним співвідношенням сторін 16:9,5.

Через унікальну специфіку екран візуально здається меншим за класичні 6,9-дюймові панелі, однак у HUAWEI наголошують, що така ширина забезпечує більшу корисну площу для перегляду контенту.

Технічні параметри, відомі на сьогодні:

  • OLED-панель із роздільною здатністю 2232 × 1320 пікселів.
  • Пікова яскравість, яка сягає рекордних 6500 ніт.
  • Товщина корпусу всього 6,68 мм.
  • Вага пристрою - 201 грам.
  • Акумулятор місткістю 7000 мА·год.

Pura X View (скриншот: Huawei)

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Розвиток лінійки та перспективи на ринку

Pura X View - далеко не перша спроба китайського виробника експериментувати з ширшими пропорціями.

Раніше компанія випустила складаний смартфон Pura X Max із широким екраном, який з'явився за кілька місяців до анонсу Galaxy Z Fold 8, а також модель Pura X, що за формою нагадувала бокову розкладачку.

Наразі HUAWEI не розкрила повних технічних специфікацій, цін та дат виходу гаджета. Очікується, що найближчим часом пристрій буде доступний виключно на ринку Китаю.

З усім тим, технічні оглядачі вважають, що якщо продажі широких складаних пристроїв конкурентів зростатимуть, інші бренди Android також можуть розпочати випуск широкоформатних класичних смартфонів.

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