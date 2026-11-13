Хуанг покинул Nvidia, а Трамп нашел ему замену: кого он хочет видеть вместо CEO

Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia после шпионского скандала, связанного с его внебрачными отношениями. На фоне кадрового кризиса Дональд Трамп предложил неожиданного кандидата на его место - бывшего главу Apple Тима Кука.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост президента США в Truth Social.
Внезапный уход 63-летнего Дженсена Хуанга, возглавлявшего Nvidia в течение 33 лет, стал настоящим шоком для технологической отрасли. Обязанности временной руководительницы компании взяла на себя финансовый директор Колетт Кресс.
Между тем, индустрия обсуждает, кто станет постоянным гендиректором Nvidia и как скандал может повлиять на национальную безопасность США.
На фоне новостей об отставке основателя Nvidia президент США Дональд Трамп высказал идею, что новым руководителем компании должен стать экс-директор Apple Тим Кук.
В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что только один человек способен заменить Хуанга, добавив: "Легенда заменяет легенду".
Тим Кук покинул пост генерального директора Apple 1 сентября 2026 года после 15 лет управления, перейдя на роль исполнительного председателя совета директоров, где он продолжает заниматься международными отношениями, включая Китай.
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Отставке Дженсена Хуанга предшествовала серия громких журналистских расследований, начавших набирать обороты в конце октября.
Что известно по состоянию на данный момент?
Связь с подозреваемой в шпионаже: американские чиновники установили, что Хуанг имел близкие отношения с гражданкой Китая Элис Хуанг (они не являются родственниками - прим. ред.), топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed.
Спецслужбы США считают ее агентом Министерства государственной безопасности Китая. За последние два года Megaspeed закупила чипов Nvidia на сумму 4,8 миллиарда долларов, а связанная с семьей Элис китайская фирма Shanghai Century Litong помогла приобрести оборудование (включая запрещенное) на 7,5 миллиарда долларов.
Роман с подчиненной: 11 ноября издание The New York Times сообщило о второй внебрачной связи топ-менеджера - с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая подчинялась ему напрямую.
Третья тайна: уже после объявления об отставке Хуанга медийное агентство Reuters написало , что у основателя компании был еще один, третий роман с другой сотрудницей Nvidia, имя которой пока не разглашается.
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Попытки спасти репутацию оказались тщетными. Еще 8 ноября Хуанг опубликовал открытое письмо сотрудникам, в котором публично признал супружескую измену своей жене, с которой прожил 40 лет, и пообещал сотрудничать с независимым расследованием совета директоров.
Тогда Дональд Трамп даже поддержал бизнесмена, назвав его "прекрасным человеком", однако после публикаций о связях с подчиненными акции Nvidia упали на 8 процентов на внебиржевых торгах, а совет директоров принял его отставку.
Теперь Дженсена Хуанга ждет официальное рассмотрение в Вашингтоне. Он уже согласился дать показания перед Конгрессом США ко Дню благодарения 26 ноября.
Закрытые слушания будут касаться потенциальных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов и рисков утечки передовых ИИ-технологий в Китай.