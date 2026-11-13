Хуанг залишив Nvidia, а Трамп знайшов йому заміну: кого він хоче бачити замість CEO

Раптовий відхід 63-річного Дженсена Хуанга, який очолював Nvidia протягом 33 років, став справжнім шоком для технологічної галузі. Обов’язки тимчасової керівниці компанії взяла на себе фінансова директорка Колетт Кресс.

Тим часом індустрія обговорює, хто стане постійним гендиректором Nvidia та як скандал може вплинути на національну безпеку США.

Трамп пропонує Тіма Кука замість Хуанга

На тлі новин про відставку засновника Nvidia президент США Дональд Трамп висловив ідею, що новим керівником компанії має стати екс-директор Apple Тім Кук.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що лише одна людина здатна замінити Хуанга, додавши: "Легенда замінює легенду".

Тім Кук залишив посаду генерального директора Apple 1 вересня 2026 року після 15 років управління, перейшовши на роль виконавчого голови ради директорів, де він продовжує займатися міжнародними відносинами, включно з Китаєм.

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Нові викриття: третій роман та підозри у шпигунстві

Відставці Дженсена Хуанга передувала серія гучних журналістських розслідувань, які почали набирати обертів наприкінці жовтня.

Що відомо станом на зараз?

Зв'язок із підозрюваною в шпигунстві: американські посадовці встановили, що Хуанг мав близькі стосунки з громадянкою Китаю Еліс Хуанг (вони не є родичами - прим. ред.), топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed.

Спецслужби США вважають її агенткою Міністерства державної безпеки Китаю. За останні два роки Megaspeed закупила чипів Nvidia на суму 4,8 мільярда доларів, а пов'язана з родиною Еліс китайська фірма Shanghai Century Litong допомогла придбати обладнання (включно із забороненим) на 7,5 мільярда доларів.

Роман із підлеглою: 11 листопада видання The New York Times повідомило про другий позашлюбний зв'язок топменеджера - з віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Пауелл, яка підпорядковувалася йому напряму.

Третя таємниця: уже після оголошення про відставку Хуанга медійна агенція Reuters написала, що засновник компанії мав ще один, третій роман із іншою співробітницею Nvidia, ім'я якої наразі не розголошується.

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Хронологія "падіння" Хуанга та майбутні слухання у Конгресі

Спроби врятувати репутацію виявилися марними. Ще 8 листопада Хуанг опублікував відкритого листа до співробітників, у якому публічно визнав подружню зраду своїй дружині, з якою прожив 40 років, та пообіцяв співпрацювати з незалежним розслідуванням ради директорів.

Тоді Дональд Трамп навіть підтримав бізнесмена, назвавши його "чудовою людиною", проте після публікацій про зв'язки з підлеглими акції Nvidia впали на 8 відсотків на позабіржових торгах, а рада директорів прийняла його відставку.

Тепер на Дженсена Хуанга чекає офіційний розгляд у Вашингтоні. Він уже погодився дати свідчення перед Конгресом США до Дня подяки 26 листопада.

Закриті слухання стосуватимуться потенційних загроз національній безпеці Сполучених Штатів та ризиків витоку передових ШІ-технологій до Китаю.