ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кто войдет в украинский Национальный пантеон - названы первые имена

09:47 03.06.2026 Ср
2 мин
Многим великим именам достанется лишь символическая могила, вернуть их останки не удастся
aimg Валерия Абабина aimg Роман Кот
Кто войдет в украинский Национальный пантеон - названы первые имена Фото: Стали известны имени исторических фигур которые попадут в пантеон (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине сформировали предварительный список кандидатов для захоронения в Национальном пантеоне. Сейчас он насчитывает около 40 фамилий.

Об этом говорится в материале С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев

Читайте также: Попадет ли Леонид Кравчук в Национальный пантеон: что предлагают в Раде

В украинском проекте Национального пантеона пока есть список из около 40 фамилий. Это предварительный перечень тех, кого могут похоронить в главном национальном мемориале.

Среди уже названных кандидатов - основатель Организации украинских националистов Евгений Коновалец, генерал-хорунжий Армии УНР Михаил Емельянович-Павленко и последний главнокомандующий Украинской повстанческой армии Василий Кук.

Кого предлагает добавить Ющенко

Более широкий перечень потенциальных кандидатов остается предметом обсуждений. В частности, экс-президент Виктор Ющенко считает необходимым вернуть в Украину прах:

  • гетмана Ивана Мазепы;
  • создателя первой украинской Конституции Пилипа Орлика;
  • Главного Атамана УНР Симона Петлюры;
  • гетмана Павла Скоропадского;
  • проводника ОУН Степана Бандеры;
  • а также "тысячи других" выдающихся украинцев.

Почему не все попадут в Пантеон

Вернуть в Украину останки всех исторических фигур физически невозможно.

Для многих топ-деятелей единственным путем станет создание кенотафов - символических могил без захоронения.

Формирование финального списка требует баланса между желанием увековечить всех и ограничениями будущего мемориала.

"Есть одна задача - это не упустить важных людей, не потерять их. Но есть и другая задача, практическая, - этот список не может быть бесконечным. Это должно быть какое-то разумное количество людей, которые являются по-настоящему знаковыми", - подчеркивает член рабочей группы по вопросам пантеона, глава миссии Всемирного конгресса украинцев в Киеве Андрей Шевченко.

Напомним, в апреле 2026 года президент Владимир Зеленский анонсировал создание Пантеона выдающихся украинцев - мемориала для чествования национальных героев и ключевых фигур истории. Работа над проектом ведется под руководством Офиса президента.

Первым шагом процесса стало возвращение из Люксембурга останков полковника Андрея Мельника и его жены Софии. Впоследствии Украина получила разрешение на перезахоронение основателя ОУН Евгения Коновальца из Нидерландов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина УПА
Новости
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС
Силы ПВО ночью сбили большинство дронов, но есть прилеты, - ВС
Аналитика
С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев
Роман Коткорреспондент РБК-Украина С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев