Хто увійде до українського Національного пантеону - названо перші імена

В Україні сформували попередній список кандидатів для поховання у Національному пантеоні. Наразі він налічує близько 40 прізвищ.

Про це йдеться у матеріалі З Бандерою, але без Януковича. Яким буде Національний пантеон і як Україна повертає героїв

"Є одне завдання - це не впустити важливих людей, не загубити їх. Але є і інше завдання, практичне, - цей список не може бути безкінечним. Це має бути якась розумна кількість людей, які є по-справжньому знаковими", - підкреслює член робочої групи з питань пантеону, голова місії Світового конгресу українців у Києві Андрій Шевченко.

Формування фінального списку вимагає балансу між бажанням увіковічити всіх та обмеженнями майбутнього меморіалу.

Для багатьох топ-діячів єдиним шляхом стане створення кенотафів - символічних могил без поховання.

Ширший перелік потенційних кандидатів залишається предметом обговорень. Зокрема, експрезидент Віктор Ющенко вважає за необхідне повернути в Україну прах:

В українському проєкті Національного пантеону наразі є список із близько 40 прізвищ. Це попередній перелік тих, кого можуть поховати у головному національному меморіалі.

Нагадаємо, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців - меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії. Робота над проєктом ведеться під керівництвом Офісу президента.

Першим кроком процесу стало повернення з Люксембургу останків полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Згодом Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця з Нідерландів.