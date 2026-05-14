Данные получат автоматически: что нужно знать военным об оформлении пенсий в 2026 году

13:02 14.05.2026 Чт
ПФУ и налоговая запустили автоматический обмен данными о доходах военных
Татьяна Веремеева
Фото: Назначение пенсии военному (facebook.com/kogupfu)
В Украине продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности, а для военнослужащих, полицейских и представителей силовых структур уже запустили автоматизированный обмен данными между Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады Украины рассказывает, что это означает.

Главное:

  • Цифровая система: В Украине действует электронный учет трудовой деятельности, что позволяет автоматически назначать пенсии и защищает данные от потери во время войны.
  • Автоматический обмен: Пенсионный фонд и Налоговая служба наладили прямую передачу данных о доходах военных, что ускоряет начисление выплат.
  • Отказ от бумаг: Благодаря автоматизации силовикам больше не нужно собирать дополнительные бумажные справки о денежном обеспечении для ПФУ.
  • Архивные данные: Для полного учета стажа ПФУ сформировал базу доходов военнослужащих за период 2000-2016 годов.
  • Оцифровка стажа: Воинские части уже массово подают трудовые книжки личного состава в электронном формате через веб-портал ПФУ.
  • Пенсия через представителя: Готовятся изменения, которые позволят подавать данные о стаже через доверенное лицо, что важно для защитников на передовой.
  • Роль бумажной книжки: Бумажный документ сохраняет юридическую силу и нужен преимущественно для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года.

В Украине действует электронный учет трудовой деятельности

С 2021 года Украина перешла на электронный учет трудовой деятельности работников. Теперь информация о стаже хранится не только в бумажной трудовой книжке, но и в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

В Пенсионном фонде объясняют, что это позволяет:

  • автоматически назначать пенсию без дополнительного сбора справок;
  • защитить информацию о стаже от потери или повреждения;
  • проверять данные онлайн в любой момент.

Особенно важно это во время войны, когда бумажные документы могут быть потеряны или уничтожены.

Как подтверждается стаж

В ПФУ напомнили, что страховой стаж после 1 января 2004 года подтверждается данными Реестра застрахованных лиц.

Бумажная трудовая книжка нужна преимущественно для подтверждения стажа, приобретенного до этой даты.

При этом электронная трудовая книжка не отменяет бумажную - человек может хранить оба варианта.

Как оцифровать трудовую книжку

Подать документы для оцифровки можно:

  • онлайн через веб-портал Пенсионного фонда;
  • лично в сервисном центре ПФУ.

Для онлайн-подачи нужна квалифицированная электронная подпись и сканкопии трудовой книжки.

В ПФУ отмечают, что после оцифровки бумажная книжка остается у владельца и не теряет юридической силы.

Что изменилось для военных

Для упрощения оформления пенсий военным, полицейским и представителям силовых структур Пенсионный фонд и Государственная налоговая служба запустили автоматический обмен данными.

Соответствующий договор между ПФУ и ГНС заключили 22 февраля 2024 года, а обмен информацией стартовал 11 апреля 2024 года.

Теперь Пенсионный фонд может автоматически получать от налоговой данные о доходах военнослужащих из Реестра налогоплательщиков.

Почему это важно

В Пенсионном фонде объясняют, что новый механизм особенно важен в случаях, когда в Реестре застрахованных лиц нет полной информации о выплатах военному.

В такой ситуации ПФУ направляет запрос в ГНС по конкретному человеку или работодателю, после чего налоговая передает необходимые данные о доходах.

Это позволяет быстрее оформлять пенсии и уменьшает потребность в дополнительных бумажных справках.

ПФУ собирает данные о доходах военных за предыдущие годы

Отдельно Пенсионный фонд формирует базу данных о доходах военнослужащих за 2000-2016 годы.

Для этого Фонд уже получил информацию от силовых ведомств и министерств по учреждениям, которые в тот период выплачивали денежное обеспечение.

Воинские части уже подают документы онлайн

В ПФУ сообщили, что активно сотрудничают с воинскими частями по оцифровке данных о стаже и доходах.

По данным Фонда, в течение последних двух месяцев большинство воинских частей уже подали трудовые книжки военнослужащих в электронном формате через веб-портал Пенсионного фонда.

Какие изменения готовят дальше

В Пенсионном фонде также анонсировали нововведение: вскоре подать сведения о трудовой деятельности можно будет через представителя. Соответствующий проект постановления правления ПФУ сейчас находится на стадии согласования.

В Фонде отмечают, что это поможет военным, которые из-за службы, пребывания на фронте или за рубежом не могут лично обратиться в сервисный центр или воспользоваться электронной подписью.

Напомним, в Украине военные могут выйти на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы, а участие в боевых действиях влияет на размер выплат. Один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как три месяца стажа для начисления пенсии.

