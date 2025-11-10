Кто такой Тимур Миндич и какие скандалы с ним связывают

По информации источников РБК-Украина, детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу сегодня утром. Также НАБУ проводит обыски у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.

Биография

Тимур Миндич родился 19 сентября 1979 года в городе Днепропетровск (ныне - Днепр).

Украинский бизнесмен, кинопродюсер, один из совладельцев Студия "Квартал 95".

Продюсировал фильмы, в частности ленты "Щуролов" и "Укус волчицы".

В целом о его детстве Миндича, образовании или раннем жизненном пути публичных данных мало. Согласно открытым реестрам, он позже вошел в бизнес-сферу и медиа-отрасль.

Также из открытых источников известно, что Миндич женат на Екатерине Вербер - дочери фэшн-директора Аллы Вербер. У супругов трое детей: две дочери и сын.

Среди бизнес-активов Миндича, согласно открытым данным:

компании в сфере медиа-продукции (например "Драйв Продакшн", "Вижн Медиа");

девелоперские и производственные компании;

через кипрские компании - владение правами на контент, присутствующий за рубежом.

Чем известен

В определенный момент Миндич стал совладельцем компании "Квартал 95" - творческая студия, известная в Украине своими шоу и фильмами.

Также он связан с телеканалом Kvartal TV, а также с компаниями-партнерами за рубежом: например, через кипрские структуры, которые владеют правами на контент.

В бизнес-кругах его имя упоминается как человека с широкими связями. Согласно журналистским расследованиям, он имеет близкие связи с бизнесменом Игорем Коломойским (который сейчас находится в СИЗО), а также с политической элитой Украины.

В частности, в сетях и СМИ появлялись сообщения, что именно Миндич познакомил тогда еще шоумена Владимира Зеленского с Коломойским, когда Зеленский еще только работал в "Квартале".

В 2020-2021 годах журналисты фиксировали посещение Миндичем Офиса президента Украины, что порождало ряд вопросов. Также его называли одним из ближайших личных друзей президента Владимира Зеленского.

В целом в политико-корпоративном поле Украины он фигурирует как человек, который имеет влияние, за пределами публичной роли, в частности в вопросах, связанных с госзакупками, энергетикой, медиа.

Скандалы и расследования

В 2024-2025 годах имя Миндича начало чаще появляться в контексте антикоррупционных расследований:

Так, в июле 25-го журналисты сообщили, что структура, связанная с Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно возможного завладения государственными средствами.

Кроме того, сообщалось, что он может стать фигурантом американского Федерального бюро расследований (FBI).

К слову, в конце июля 2025-го СМИ писали, что он находится в Австрии и может скрываться от следствия.

Имя бизнесмена также фигурировало в контексте скандального законопроекта №12414, критикуемого за подрыв независимости антикоррупционных органов.