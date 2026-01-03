Кто такой Николас Мадуро: как водитель автобуса стал президентом Венесуэлы

Сегодня в ходе американской спецоперации был задержан Николас Мадуро, об этом сообщил лидер США Дональд Трамп. По его словам, Мадуро вместе со своей супругой были вывезены из страны.

О венесуэльском президенте известно, что он занимает эту должность уже 13 лет после смерти Уго Чавеса, популистского левого президента и наставника Мадуро.

После смерти Чавеса Мадуро выиграл президентские выборы, однако его легитимность неоднократно ставилась под сомнение как венесуэльской оппозицией, так и международным сообществом.

Мадуро начал свою рабочую жизнь водителем автобуса, затем стал профсоюзным лидером, а позже занимал должность министра иностранных дел и вице-президента Чавеса.

Ранее США, ЕС и ряд других государств вводили персональные и секторальные санкции против Мадуро и его окружения, обвиняя его в нарушениях прав человека, фальсификации выборов и авторитарном управлении. В то же время режим Мадуро сохраняется благодаря контролю над силовыми структурами и поддержке со стороны России, Китая и Ирана.

Коротко, кто такой Мадуро:

с 9 августа 2006 года - до 2013 года был министром иностранных дел Венесуэлы.

в октябре 2012 стал вице-президентом, сохранив должность министра иностранных дел.

президент Венесуэлы с 5 марта 2013 года .

. в январе 2019 парламент Венесуэлы отстранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо.

с 11 января 2019 признан Национальной ассамблеей Венесуэлы и большинством государств нелегитимным.

7 декабря 2023 года Николас Мадуро заявил о присоединении к Венесуэле региона Гайана-Эссекибо, что составляет почти 60% территории соседней Гайаны.

3 января 2026 года ВС США и элитные подразделения "Дельта" захватили Николаса Мадуро вместе со своей женой, в результате военной операции США.

Заявления Трампа о Мадуро

До операции в Венесуэле Трамп заявлял о "возможности применения силы" в телефонном разговоре с самим Мадуро. Президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей.

Беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал "картель Солнца" террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.

Также Трамп ранее заявлял, что Венесуэла посылает в США наркотики и отправляет людей, "которых не должна отправлять".

"Они прислали нам... они опустошили свои тюрьмы, отправив людей в нашу страну", - говорил глава Белого дома.

Тогда он говорил, что его обращение нельзя считать "обычной кампанией давления", а скорее "более серьезной мерой". В связи с этим администрация США активизировала свое военное присутствие в регионе, с заверением о возможности принятия дополнительных мер, если Мадуро не уйдет в отставку.

Операция США в Венесуэле

Сегодня утром Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Венесуэлы, в частности авиаудары по Каракасу и другим регионам страны. Над столицей прогремели взрывы, были слышны низколетящие самолеты, местные сообщали о дыме и перебоях с электроснабжением.

Через несколько часом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что операция прошла успешно, а венесуэльский президент Николас Мадуро вместе с его женой был захвачен и вывезен из страны. Он добавил, что операция проводилась совместно с правоохранительными органами США, а подробности должны быть объявлены на пресс-конференции.

В ответ правительство Венесуэлы назвало эти действия "военной агрессией", ввело национальное чрезвычайное положение и призвало граждан к мобилизации против, как они считают, "империалистического нападения" США.