Кто такой Герман Галущенко и почему НАБУ пришло к нему с обысками

Биография

Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Свой профессиональный путь Галущенко начал в системе прокуратуры, впоследствии работал в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции.

Некоторое время преподавал в Киевском университете имени Тараса Шевченко. В сфере энергетики известен тем, что в 2013-2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению государственной компании "Энергоатом", а с 2020 года стал ее вице-президентом.

29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины.

В июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции Украины. На этой должности отвечает за продолжение правовой реформы, адаптацию украинского законодательства к европейским нормам и укрепление институциональной способности судебной системы.

Скандалы и расследования

Вокруг Германа Галущенко, бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины, неоднократно возникали скандалы и расследования, связанные с деятельностью в сфере энергетики.

В ноябре 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Германа Галущенко и в помещениях "Энергоатома".

Еще один скандал разгорелся после задержания в августе 2024 года заместителя министра энергетики, Александра Гейла, на взятке в размере около полумиллиона долларов.

Кроме того, Галущенко критиковали за лоббирование отдельных решений в сфере атомной энергетики, в частности за достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС. Некоторые депутаты обвиняли его в продвижении проектов с использованием сомнительных иностранных компонентов. После этого в Верховной Раде даже появилась инициатива о его отставке.

В 2025 году вокруг Министерства энергетики возник новый скандал - с проведением конкурса на строительство газопоршневой генерации. Журналисты-расследователи сообщали о непрозрачности отбора участников.

Несмотря на все обвинения, ни одно из расследований пока не завершено обвинительными приговорами. Сам Герман Галущенко публично отрицает свою причастность к любым коррупционным схемам.