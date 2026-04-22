Кто такой Джон Тернус? Знакомьтесь с новым гендиректором Apple

Apple объявила о назначении Джона Тернуса новым генеральным директором компании. 51-летний мастодонт аппаратной инженерии официально сменит Тима Кука на этом посту 1 сентября 2026 года.
РБК-Украина рассказывает больше о Джоне Тернусе и о том, с какими вызовами ему придется столкнуться на посту СЕО технологического гиганта.
Джон Тернус присоединился к команде дизайна продуктов Apple еще в 2001 году, застав эпоху возвращения Стива Джобса.
Выпускник Университета Пенсильвании со степенью бакалавра машиностроения, он начинал карьеру в VR-стартапе Virtual Research Systems, а в Apple прошел путь от разработчика мониторов до руководителя аппаратного департамента в 2021 году.
Тим Кук, который лично консультировал Тернуса в течение последнего года, охарактеризовал своего преемника как человека с "умом инженера и душой инноватора".
Выбор Джона Тернуса сигнализирует о стремлении Apple к стабильности. В отличие от Стива Джобса, Тернуса описывают как спокойного и харизматичного лидера, чей стиль управления ближе к взвешенной манере Тима Кука.
Его кандидатура стала приоритетной после того, как главный операционный директор Джефф Уильямс, которого ранее считали фаворитом, отошел от оперативных дел в 2025 году.
Немаловажным фактором стал и возраст: Тернусу сейчас 51 год - столько же было Куку, когда он возглавил компанию. Это дает директорам уверенность в долгосрочном лидерстве как минимум на следующее десятилетие.
К тому же его опыт в сфере дисплейных технологий и интерфейсов стал фундаментом для разработки гарнитуры Vision Pro.
Тим Кук покидает Apple в состоянии финансового расцвета: годовая прибыль компании превышает 100 млрд долларов, а активная база устройств достигла 2,5 млрд.
Тем не менее, Джону Тернусу придется решать проблемы, которые обострились в последние годы.
Место Тернуса на посту старшего вице-президента по аппаратной инженерии займет Джонни Сружи, который ранее отвечал за разработку чипов.
Тим Кук же будет оставаться на посту CEO в течение всего лета 2026 года, чтобы обеспечить максимально плавную смену управленческих решений.