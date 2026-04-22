Хто такий Джон Тернус? Знайомтеся з новим гендиректором Apple

Шлях від розробника моніторів до крісла CEO

Джон Тернус приєднався до команди дизайну продуктів Apple ще у 2001 році, заставши епоху повернення Стіва Джобса.

Випускник Університету Пенсильванії зі ступенем бакалавра машинобудування, він починав кар'єру у VR-стартапі Virtual Research Systems, а в Apple пройшов шлях від розробника моніторів до керівника апаратного департаменту у 2021 році.

Чого досягнув Тернус, працюючи в Apple?

Перехід на Apple Silicon : він відіграв вирішальну роль у відмові від процесорів Intel на користь власних чіпів для лінійки Mac.

Розробка бестселерів техногіганта : під його наглядом створювалися всі покоління iPad, сучасні лінійки iPhone та навушники AirPods.

Екологічні інноваці ї: Тернус впровадив використання переробленого алюмінію та 3D-друк титану в Apple Watch Ultra 3. Це значно скоротило вуглецевий слід компанії.

Довговічність та ремонт гаджетів: під його керівництвом впроваджено технології, що підвищили стійкість пристроїв до пошкоджень та спростили їх ремонт.

Тім Кук, який особисто консультував Тернуса протягом останнього року, охарактеризував свого наступника як людину з "розумом інженера та душею інноватора".

Що зіграло на користь Тернуса?

Вибір Джона Тернуса сигналізує про прагнення Apple до стабільності. На відміну від Стіва Джобса, Тернуса описують як спокійного та харизматичного лідера, чий стиль управління ближчий до виваженої манери Тіма Кука.

Його кандидатура стала пріоритетною після того, як головний операційний директор Джефф Вільямс, якого раніше вважали фаворитом, відійшов від оперативних справ у 2025 році.

Важливим чинником став і вік: Тернусу зараз 51 рік - стільки ж було Куку, коли він очолив компанію. Це дає директорам впевненість у довгостроковому лідерстві щонайменше на наступне десятиліття.

До того ж його досвід у сфері дисплейних технологій та інтерфейсів став фундаментом для розробки гарнітури Vision Pro.

Спадщина Кука та головні виклики для нового лідера

Тім Кук залишає Apple у стані фінансового розквіту: річний прибуток компанії перевищує 100 млрд доларів, а активна база пристроїв досягла 2,5 млрд.

З усім тим, Джону Тернусу доведеться вирішувати проблеми, які загострилися в останні роки.

Пріоритетні завдання для нового CEO

Наздогнати лідерів ШІ : Apple суттєво відстає від конкурентів із Кремнієвої долини у сфері генеративного штучного інтелекту. Тернусу доведеться очолити масштабне оновлення Siri та інтеграцію ШІ в екосистему.

Реанімувати Vision Pro : перша гарнітура змішаної реальності поки не стала масовим продуктом, і ринок чекає на більш доступні та функціональні версії.

Збереження попиту у Китаї: попри рекордні доходи від iPhone у січні, тиск на ринку КНР залишається значним.

Місце Тернуса на посаді старшого віцепрезидента з апаратної інженерії обійме Джоні Сружі, який раніше відповідав за розробку чипів.

Тім Кук же залишатиметься на посаді CEO протягом усього літа 2026 року, щоб забезпечити максимально плавну зміну управлінських рішень.