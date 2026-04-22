Хто такий Джон Тернус? Знайомтеся з новим гендиректором Apple

Apple оголосила про призначення Джона Тернуса новим генеральним директором компанії. 51-річний мастодонт апаратної інженерії офіційно змінить Тіма Кука на цій посаді 1 вересня 2026 року.
РБК-Україна розповідає більше про Джона Тернуса і про те, з якими викликами йому доведеться зіштовхнутися на посаді СЕО технологічного гіганта.
Джон Тернус приєднався до команди дизайну продуктів Apple ще у 2001 році, заставши епоху повернення Стіва Джобса.
Випускник Університету Пенсильванії зі ступенем бакалавра машинобудування, він починав кар'єру у VR-стартапі Virtual Research Systems, а в Apple пройшов шлях від розробника моніторів до керівника апаратного департаменту у 2021 році.
Тім Кук, який особисто консультував Тернуса протягом останнього року, охарактеризував свого наступника як людину з "розумом інженера та душею інноватора".
Вибір Джона Тернуса сигналізує про прагнення Apple до стабільності. На відміну від Стіва Джобса, Тернуса описують як спокійного та харизматичного лідера, чий стиль управління ближчий до виваженої манери Тіма Кука.
Його кандидатура стала пріоритетною після того, як головний операційний директор Джефф Вільямс, якого раніше вважали фаворитом, відійшов від оперативних справ у 2025 році.
Важливим чинником став і вік: Тернусу зараз 51 рік - стільки ж було Куку, коли він очолив компанію. Це дає директорам впевненість у довгостроковому лідерстві щонайменше на наступне десятиліття.
До того ж його досвід у сфері дисплейних технологій та інтерфейсів став фундаментом для розробки гарнітури Vision Pro.
Тім Кук залишає Apple у стані фінансового розквіту: річний прибуток компанії перевищує 100 млрд доларів, а активна база пристроїв досягла 2,5 млрд.
З усім тим, Джону Тернусу доведеться вирішувати проблеми, які загострилися в останні роки.
Місце Тернуса на посаді старшого віцепрезидента з апаратної інженерії обійме Джоні Сружі, який раніше відповідав за розробку чипів.
Тім Кук же залишатиметься на посаді CEO протягом усього літа 2026 року, щоб забезпечити максимально плавну зміну управлінських рішень.