Тим Кук уходит с должности гендиректора Apple после 15 лет работы

00:06 21.04.2026 Вт
2 мин
Эпоха Кука завершается: кто станет новым CEO Apple?
Екатерина Коваль
Тим Кук уходит с должности гендиректора Apple после 15 лет работы Фото: Тим Кук останется в должности до лета (Getty Images)

Компания Apple объявила о смене генерального директора. Джон Тернус сменит Тима Кука на посту CEO с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Кто такой Джон Тернус

Джон Тернус занимал должность старшего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения Apple. Он отвечал за разработку ключевых продуктов, в частности линеек iPhone, Mac, iPad и AirPods.

После вступления в должность CEO он также войдет в совет директоров компании.

Что известно о переходе

Тим Кук будет оставаться генеральным директором до конца лета, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

После этого он станет исполнительным председателем совета директоров. Нынешний неисполнительный председатель Артур Левинсон станет ведущим независимым директором.

"Это была самая большая честь в моей жизни - быть генеральным директором Apple", - заявил Кук.

Результаты работы Тима Кука

За время руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла примерно в 24 раза - до 4 трлн долларов на момент закрытия торгов в понедельник.

Напомним, по данным СМИ, Apple готовит масштабное обновление операционной системы iOS 27, которое интегрирует новые функции искусственного интеллекта в приложения Safari и Wallet. Анонс системы ожидается на конференции WWDC в июне 2026 года.

Кроме того, недавно стало известно, что смартфоны iPhone 17 Pro Max были включены в перечень оборудования космической миссии NASA Artemis 2. Это один из первых случаев, когда космическое агентство разрешило экипажу брать смартфоны в полет к другому небесному телу (Луне).

Астронавты будут использовать их для фиксации путешествия, хотя NASA ввело строгие ограничения на некоторые функции устройств.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
