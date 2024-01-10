У Остина рак. Что известно о тайной госпитализации главы Пентагона и как реагируют в США

У министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Из-за осложнений после операции глава Пентагона был госпитализирован, но несколько дней эту информацию скрывали от общественности и непосредственно от Белого дома и президента Джо Байдена, что вызвало серьезную политическую реакцию.

Что известно о "тайной" госпитализации Остина и как у Байдена на это реагируют - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о госпитализации Остина

Как сообщили представители Национального военного центра Уолтера Рида, где лечится министр обороны США, 22 декабря Ллойду Остину сделали "минимально инвазивную процедуру" в рамках лечения опухоли простаты, но в результате операции у него возникли осложнения.

Врачи добавили, что после операции Остин возобновился и вернулся домой на следующее утро. По их словам, рак простаты обнаружили на ранней стадии, и прогнозы по выздоровлению "отличны".

Впрочем, уже 1 января глава Пентагона был повторно госпитализирован из-за осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Затем его перевели в отделение интенсивной терапии.

Пентагон не сразу сообщил Белый дом

Как выяснилось, о госпитализации министра обороны США сразу не сообщили даже американский президент Джо Байден и заместители главы Пентагона, который обычно ожидается от должностных лиц на высших правительственных должностях в США. В частности, Белый дом получил информацию от Пентагона с задержкой в 3 дня.

Это вызвало критику оборонного ведомства относительно того, как министр обороны мог так долго не выполнять свои обязанности без ведома старших членов администрации.

Так, 4 января руководитель аппарата Остина известил советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о госпитализации министра. Сначала спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщал, что руководитель штаба Остина болел гриппом, из-за чего уведомление было сделано с задержкой.

На вопрос, почему Остин не сообщил, что у него диагностирован рак, Райдер сказал, что ситуация "глубоко личная".

"Он (Остин - ред.) больше не находится в отделении интенсивной терапии, а выздоравливает в более уединенном помещении больницы. Он продолжает чувствовать дискомфорт, но прогноз благоприятный", - заявил чиновник.

Он отметил, что пока нет конкретной даты выписки Остина из больницы.

Передача отдельных полномочий министра

По словам спикера Пентагона, после госпитализации Остин прошел тестирование и оценку, а уже 2 января определенные полномочия передали его заместителю Кэтлин Хикс.

Так, спикер рассказал, что сотрудников Остина и Хикс сообщили о передаче полномочий. Он отметил, что это произошло из-за электронного оповещения.

Уже во второй половине дня 4 января заместитель министра и руководитель аппарата министра обороны немедленно принялись за подготовку публичного заявления и обращение в Конгресс. Однако в тот же день они были проинформированы, что министр готовится восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности в пятницу, 5 января.

"В настоящее время министр остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, он выздоравливает и находится в хорошем состоянии", - отметил Райдер.

Министр обороны США имеет полный доступ к оперативной информации и может отдавать необходимые приказы средствами защищенной связи.

Что говорит сам Остин

Заметим, что критики в СМИ и некоторые американские законодатели были недовольны тем, что не сразу было доложено о госпитализации главы Пентагона. Они призвали пересмотреть процедуры по сообщению администрации и общественности, если высокие представители администрации не могут выполнять свои обязанности.

В заявлении, обнародованном позже, сам министр обороны США сказал, что "с нетерпением ждет ближайшего возвращения в Пентагон", и понимает обеспокоенность СМИ относительно прозрачности, и признает, что "мог бы лучше работать, обеспечивая, информированность общественности должным образом".

"Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру полную ответственность за свои решения по ее разглашению", - подчеркнул Остин.

У главы Пентагона рак

Несмотря на первые данные от спикера Пентагона Райдера, издание The Wall Street Journal написало, что министр обороны США лечится от осложнений, вызванных раком простаты.

Кроме того, 9 января в Пентагоне также сообщили журналистам, что Остин проходит госпитализацию по поводу лечения рака простаты. Ведомство распространило заявление медиков, которые подчеркнули, что в настоящее время состояние министра улучшается, но оно и сейчас находится в больнице.

"Он продолжает прогрессировать, и мы ожидаем полного выздоровления, хотя это может быть медленным процессом", - говорится в заявлении врачей.

При этом, как пишет Reuters, президент США до 9 января не знал, что у министра обороны Ллойда Остина был обнаружен рак простаты.

"Никто в Белом доме не знал, что секретарь Остин болен раком предстательной железы до сегодняшнего утра (заявление было опубликовано во вторник - ред.), и президент был проинформирован сразу после этого", - заявил глава Белого дома Джон Кирби.

Байден, несмотря на призывы, не сбивается увольнять Остина

Республиканцы, включая бывшего президента США Дональда Трампа, восприняли инцидент с задержкой сообщений о госпитализации как "доказательство неисполнения обязанностей Остином".

Между тем в Белом доме заявили, что президент США не намерен увольнять Ллойда Остина после того, как тот в течение нескольких дней не сообщал публично, что его госпитализировали, и не предоставлял информации о болезни.

"Нет других планов кроме тех, чтобы министр Остин остался в должности", - сказал журналистам Кирби, но добавил, что такая коммуникация не является "оптимальной".

В последний раз Остин и Байден в последний раз разговаривали в субботу. Как пишет WSJ, оба раза, когда глава Пентагона попадал в больницу, он отказывался информировать Белый дом и передавал полномочия по управлению Пентагоном своему заместителю.

В свою очередь, представители Пентагона заявили, что госпитализация Остина не помешала операциям за рубежом и что национальная безопасность США не была под угрозой.

Кто такой Ллойд Остин и при чем здесь поддержка Украины

Напомним, что с 2020 года по назначению президента США Ллойд Остин находится в должности министра обороны Соединенных Штатов Америки. Четырехзвездочный генерал в отставке стал первым в истории афроамериканцем, возглавившим Пентагон. До этого он с 2013 года занимал пост командующего Центральным Командованием ВС США.

Заметим, что Остин является важной фигурой, от которой зависит помощь Украины от главного нашего союзника - США. В частности, он председательствует на заседаниях Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где союзники принимают важные решения по выделению военной поддержки Украине.

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