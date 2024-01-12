Нефть подскочила после авиаударов США и Британии по террористам в Йемене

Нефть подскочила после того, как США и их союзники нанесли авиаудары по террористам-хуситам в Йемене. Удары последовали за нападениями на корабли в Красном море, которые поставили под угрозу потоки топлива и товаров через жизненно важный водный путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросла на 2% до 79 долларов за баррель, нефть WTI подорожала на 2,2% до 73,5 долларов. Золото незначительно подорожало 0,2% до 2034 долларов за унцию, поскольку авиаудары увеличили спрос на безопасные активы.

Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены по ряду целей группировки, поддерживаемой Ираном. При этом официальные лица США заявили, что были поражены радары и ракетные пусковые установки.

Премия за риск

Удары под руководством США знаменуют собой эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, которая усилилась после нападения ХАМАС на Израиль в начале октября. Хуситы почти ежедневно обстреливали ракетами корабли в течение последних двух месяцев и поклялись не прекращать, пока Израиль не прекратит наступление на Сектор Газа.

Инвесторы пока оценивают вероятность того, могут ли удары спровоцировать более широкий конфликт на Ближнем Востоке. Основная опасность для цен заключается в том, что Иран будет напрямую втянут в конфликт, что может поставить под угрозу добычу и потоки нефти в регионе, производящем треть мировой нефти. Это вновь вводит на рынок премию за военный риск.

"Усиление конфликта предполагает большую вероятность сбоев и необходимость изменения направления судов, - сказал Уоррен Паттерсон , руководитель отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV. - Однако больший риск заключается в том, что это распространится и мы начнем видеть угрозы потокам, выходящим из Персидского залива. Хотя мы считаем, что риск этого невелик, последствия будут значительными".

Президент Байден оставил открытой возможность дополнительных действий против хуситов. "Я без колебаний предприму дальнейшие меры для защиты нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо", - сказал он.

Прогноз по ценам на нефть

В преддверии ударов Citigroup подсчитала, что геополитические риски на Ближнем Востоке увеличили стоимость Brent на 2-3 доллара за баррель, и заявила, что премия может существенно вырасти, если перебои с поставками усилятся.

Рост нефти был вызван восприятием рынка, что это эскалация конфликта, сказал Джованни Стауново, стратег по сырьевым товарам в UBS Group AG. Однако "любая премия за риск сохранится только в случае перебоев с поставками нефти", - сказал он.

"Мы ожидаем более высоких цен в ближайшие месяцы, ожидая, что Brent поднимется выше 80 долларов за баррель, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ приводит к небольшому дефициту предложения на рынке нефти, - сказал Стауново.

По мнению Уоррена Паттерсона, руководителя отдела сырьевой стратегии ING Group, авиаудары США и Великобритании не стали неожиданностью, но, учитывая угрозу, с которой сталкиваются суда, и нарушения торговых потоков из-за атак хуситов, это явно обостряет конфликт.

Это предполагает "больший потенциал сбоев и необходимость отвлечения судов", что обеспечит потенциал роста цен на нефть, сказал он, добавив, что больший риск заключается в том, что конфликт распространится и рынок начнет видеть угрозы потокам нефти, выходящим из Персидского залива. "Хотя мы считаем, что риск этого невелик, последствия будут значительными", - сказал он.