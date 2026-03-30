Кто будет платить за войну с Ираном? Трамп хочет обратиться к арабским странам

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы предложить арабским странам взять на себя расходы, связанные с войной против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время брифинга Левитт спросили, готовы ли арабские страны помочь Соединенным Штатам оплатить расходы на войну. В ответ она отметила, что не хочет забегать вперед и комментировать вместо президента, однако подтвердила, что такая идея у Трампа есть.
"Я думаю, что это то, что президент с большим интересом предложит им сделать", - подчеркнула она.
Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что Трамп, вероятно, в ближайшее время сам публично расскажет больше об этой инициативе.
"Я знаю, что у него есть такая идея, и, по моему мнению, вы услышите от него больше по этому поводу", - подытожила Левитт.
Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post писало, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.
В то же время внутри администрации Дональда Трампа нет единства относительно дальнейших действий. По данным The Wall Street Journal, часть его советников выступает за скорейшее завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков затягивания войны.
Кроме того, Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.