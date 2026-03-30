Кто будет платить за войну с Ираном? Трамп хочет обратиться к арабским странам

Во время брифинга Левитт спросили, готовы ли арабские страны помочь Соединенным Штатам оплатить расходы на войну. В ответ она отметила, что не хочет забегать вперед и комментировать вместо президента, однако подтвердила, что такая идея у Трампа есть.

"Я думаю, что это то, что президент с большим интересом предложит им сделать", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что Трамп, вероятно, в ближайшее время сам публично расскажет больше об этой инициативе.

"Я знаю, что у него есть такая идея, и, по моему мнению, вы услышите от него больше по этому поводу", - подытожила Левитт.