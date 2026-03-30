RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Кто будет платить за войну с Ираном? Трамп хочет обратиться к арабским странам

21:28 30.03.2026 Пн
2 мин
Эта идея возникла на фоне споров в Вашингтоне относительно цены операции на Ближнем Востоке
aimg Мария Науменко
Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы предложить арабским странам взять на себя расходы, связанные с войной против Ирана.

Во время брифинга Левитт спросили, готовы ли арабские страны помочь Соединенным Штатам оплатить расходы на войну. В ответ она отметила, что не хочет забегать вперед и комментировать вместо президента, однако подтвердила, что такая идея у Трампа есть.

"Я думаю, что это то, что президент с большим интересом предложит им сделать", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что Трамп, вероятно, в ближайшее время сам публично расскажет больше об этой инициативе.

"Я знаю, что у него есть такая идея, и, по моему мнению, вы услышите от него больше по этому поводу", - подытожила Левитт.

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post писало, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

В то же время внутри администрации Дональда Трампа нет единства относительно дальнейших действий. По данным The Wall Street Journal, часть его советников выступает за скорейшее завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков затягивания войны.

Кроме того, Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИранБлижний востокБелый дом