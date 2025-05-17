Кто победит во втором туре в Румынии: оценка политолога и результаты опроса

Перед вторым туром выборов в Румынии преимущество Симиона над Даном сокращается.

Ранее социологические опросы давали Симиону 55%, а Дану - 45%, но последние данные свидетельствуют о почти равном распределении голосов.

Опрос AtlasIntel 14 мая показал равные 48% в пользу обоих кандидатов. На следующий день IRSOP даже вывел мэра Бухареста Дана вперед - 52% против 48% у Симиона, хотя в опросе участвовало меньше респондентов.

Ключевым фактором остаются голоса румынской диаспоры, которая может сыграть решающую роль. По оценкам политолога Мариуша Гинчи, она насчитывает около миллиона избирателей, большинство из которых поддерживают Симиона.

Решающим станет явка избирателей: в команде Дана надеются на 60%, что поможет ему одержать победу. Если же явка останется на уровне первого тура - 55%, то выиграет Симион.

Социологи отмечают, что явка может вырасти на 8-10%, но окончательные результаты будут понятны только после голосования.