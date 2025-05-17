Хто переможе у другому турі в Румунії: оцінка політолога та результати опитування

У Румунії другий тур президентських виборів може бути напруженним. Соцопитування показують майже рівну підтримку кандидатів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Вирішальний раунд. Чи обере Румунія президентом проросійського радикала".
Перед другим туром виборів у Румунії перевага Сіміона над Даном скорочується.
Раніше соціологічні опитування давали Сіміону 55%, а Дану - 45%, але останні дані свідчать про майже рівний розподіл голосів.
Опитування AtlasIntel 14 травня показало рівні 48% на користь обох кандидатів. Наступного дня IRSOP навіть вивів мера Бухареста Дана вперед - 52% проти 48% у Сіміона, хоча в опитуванні брали участь менше респондентів.
Ключовим фактором залишаються голоси румунської діаспори, яка може відіграти вирішальну роль. За оцінками політолога Маріуша Гінчі, вона налічує близько мільйона виборців, більшість з яких підтримують Сіміона.
Вирішальним стане явка виборців: у команді Дана сподіваються на 60%, що допоможе йому здобути перемогу. Якщо ж явка залишиться на рівні першого туру – 55%, то виграє Сіміон.
Соціологи відзначають, що явка може зрости на 8-10%, але остаточні результати будуть зрозумілі лише після голосування.
З 2000 року у Румунії владу традиційно ділять соціал-демократи та націонал-ліберали, які по черзі керують країною. Інші партії потрапляли до уряду лише двічі за цей період.
Тривале перебування одних і тих самих політичних сил при владі призводить до розчарування виборців через відсутність змін, корупційні скандали та іміджеві проблеми. Через це люди шукають альтернативу традиційним партіям, які обіцяють оновлення.
За словами політолога Гінча, більшість виборців не вірить у проросійські заяви про кандидатів Джорджеску та Сіміона. Вони підтримують євроатлантичний курс Румунії, але хочуть, щоб країна відстоювала свої інтереси більш рішуче.
Нагадаємо, що у пе прогнозували перемогу лідера ультраправої першого туру виборів соціологічні опитування партії AUR Джорже Сіміона.
Очікувалося, що його підтримають близько 30% виборців. Однак Сіміон здивував всіх і набрав 40,96% голосів – майже удвічі більше ніж його "скасований" соратник Келін Джорджеску минулого листопада.
Зауважимо, що раніше кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон виступав проти військової допомоги Україні.
В окремому матеріалі РБК-Україна писало, як сам Сіміон пояснив, чому він проти допомоги Україні.
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